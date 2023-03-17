Ekonominin düşmanı ’Koalisyon’: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı koalisyon, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren siyasiler ve partiler arasındaki krizin ve kavganın faturasını vatandaşların katbekat ödediği koalisyon hükümetini hatırlatıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Türkiye'nin yakın tarihindeki koalisyon dönemlerinin hem siyaset hem de ekonomi açısından birer kaos ve kriz dönemleri olduğunu belirterek, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Faruk Erdem'in o yazısı...