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Haberler Galeri Ekonominin düşmanı 'Koalisyon': Bu rakamlar her şeyi anlatıyor
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:57

Ekonominin düşmanı 'Koalisyon': Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı koalisyon, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren siyasiler ve partiler arasındaki krizin ve kavganın faturasını vatandaşların katbekat ödediği koalisyon hükümetini hatırlatıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Türkiye'nin yakın tarihindeki koalisyon dönemlerinin hem siyaset hem de ekonomi açısından birer kaos ve kriz dönemleri olduğunu belirterek, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Faruk Erdem'in o yazısı...

Ekonominin düşmanı ’Koalisyon’: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlık adaylığı krizi ardından çıkan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Krizi ve masanın bu kriz için ürettiği 5+2 formülü ile halkın sabrı zorlanmaya devam ediyor. Seçim öncesi krizlerin başladığı koalisyon masası akıllara eski koalisyon hükümetini getirdi. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bugün kaleme aldığı "Ekonominin Düşmanı 'Koalisyon'" başlıklı köşe yazısında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin düşmanı ’Koalisyon’: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

İşte Faruk Erdem'in o yazısı:

"Millet ittifakı bu 6+1 partinin temsilcilerinin yer alacağı bir koalisyon hükümeti vadediyor. Oysa Cumhur İttifakı'nda bugüne kadar yer alan MHP ve BBP AK Parti hükümetlerinde bulunmamış dışardan desteklemiş ve bir koalisyon oluşturmamıştı.

Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda koalisyon dönemlerinin hem siyaset hem de ekonomi açısından birer kaos ve kriz dönemleri olduğunu görüyoruz. 70'li yıllardaki ikili üçlü koalisyonlar döneminde Türkiye siyasi ve ekonomik çalkantılar yaşadı. Yine özellikle 90'lı yıllara bakıldığında kurulan koalisyonlar yönetiminde Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik krizleri yaşadığını görüyoruz.

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Ekonominin düşmanı ’Koalisyon’: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

Koalisyonlar tarihinde ekonomiye baktığımızda zaten bu sıkıntılar rakamlara da yansıyor. Siyasi ve ekonomik istikrarın olmaması ülkeyi kaostan kaosa sürüklüyor. Koalisyon dönemlerinde her gün partiler arasında kavgalar, çekişmeler, ayrılırız tehditleri ile geçen günler dönemin gazete manşetlerinden inmiyor.

Ekonominin düşmanı ’Koalisyon’: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

Sadece büyüme rakamları incelendiğinde bile Türkiye ekonomisinin tek başına iktidar, yani istikrar dönemlerinde ortalamanın üzerinde büyüdüğünü, büyük yatırımların, önemli projelerin bu dönemlerde gerçekleştiğini görüyoruz.

Ekonominin düşmanı ’Koalisyon’: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

Türkiye'nin genel büyüme rakamlarına baktığımızda 2023'den bu yana ortalama yüzde 5'ler civarında büyüdüğünü görüyoruz. Bu ortalama büyüme rakamının üzerinde kaldığımız tüm dönemlerde iktidarda tek partinin olduğu görülüyor.

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