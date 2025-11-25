Elektrik faturasında 984 TL’yi geçenler dikkat! Yeni yılda başlayacak, kademeyi aşan yararlanamayacak

SERBEST TÜKETİCİ HAKKI

Aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanıp, diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilirler. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilir. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir.