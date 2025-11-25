Giriş Tarihi: 25.11.2025 07:00
Elektrik faturasında 984 TL'yi geçenler dikkat! Yeni yılda başlayacak, kademeyi aşan yararlanamayacak
Elektrikte yeni tarife dönemi için geri sayım başladı.1 Ocak'tan itibaren yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati geçenler, kamu desteğinden yararlanamayacak. 300 bin hane şimdiden kademeyi geçtiği için destekten çıktı. Peki kademeyi aşmamak için ne yapılmalı? Elektrik faturasında tasarruf nasıl yapılır? Uzmanlar vatandaşların ucuz elektrik fırsatından yararlanması için yapılması gerekenleri açıkladı.