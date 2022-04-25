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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler
Giriş Tarihi: 25.04.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 15:45

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler

Emekli ikramiyeleri için ödeme tarihlerine kısa bir süre kaldı. 14 milyonu aşkın emekli 'Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 'Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. Bilindiği üzere; Emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve Ramazan-Kurban Bayramları olmak üzere yılda 2 kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye ödemelerini alabiliyor? İşte tüm detaylar!

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler

Emeklilerin gözü-kulağı bayram ikramiyesi ödemelerinde! Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasının ardından belli oldu. Bakanlığın, duyurusunun ardından milyonlarca kişi 'emekli bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı mı?' sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de haberimizde emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenleri ve tarihleri derledik!

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler

*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler

*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

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