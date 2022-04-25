Giriş Tarihi: 25.04.2022 15:44
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
15:45
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme yapılacak tarihler
Emekli ikramiyeleri için ödeme tarihlerine kısa bir süre kaldı. 14 milyonu aşkın emekli 'Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 'Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. Bilindiği üzere; Emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve Ramazan-Kurban Bayramları olmak üzere yılda 2 kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye ödemelerini alabiliyor? İşte tüm detaylar!