Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatiline maaşları ya da ikramiyeleri cebinde giriyor. Emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini aldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırıldı. SSK'lı emekli, dul ve yetimler dün paralarını aldı.