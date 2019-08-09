Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

16.5 milyon aşkın kişi için merakla beklenen günler geldi. Haziran'da Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı için verilen 1000 TL'lik ikramiyelerini de dünden itibaren hesaplarında görmeye başladı. Bu yazı kazançlı geçiren emekliler 'Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Bugün, memur ve Bağ-Kur emeklilerine, işçilere, evde yakınına bakanlara ödeme var. İşte kurban bayramı ikramiyesi ve memur maaşları ile ilgili tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 09.08.2019
09:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2019
09:22