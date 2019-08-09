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  • Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

16.5 milyon aşkın kişi için merakla beklenen günler geldi. Haziran'da Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı için verilen 1000 TL'lik ikramiyelerini de dünden itibaren hesaplarında görmeye başladı. Bu yazı kazançlı geçiren emekliler ' ne zaman yatacak' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Bugün, memur ve Bağ-Kur emeklilerine, işçilere, evde yakınına bakanlara ödeme var. İşte kurban bayramı ikramiyesi ve memur maaşları ile ilgili tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:22
Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatiline maaşları ya da ikramiyeleri cebinde giriyor. Emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini aldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırıldı. SSK'lı , dul ve yetimler dün paralarını aldı.

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Bugün de Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere bayram ikramiyesi ödendi.

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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verildi. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara da en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapıldı.

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödendi.

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

16.5 MİLYONA ÖDEME

Bugünkü ödemeler, 12.1 milyon kişinin bayram ikramiyeleriyle sınırlı kalmadı. Kamu kurumlarında görev yapan işçilere 13 günlük tediyeleri, evde bakım aylığı alanlar ile kamu çalışanlarına bu ayki maaşları bugün verildi.

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Böylece 2 günde yaklaşık 16.5 milyon kişiye ödeme yapıldı.

KİM, NE ALDI?

Sandığı ve Bağ-Kur emeklisine ikramiye: 1.000 TL

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi cepte! Emekliye, memura, işçiye, evde yakınına bakana yeni ödeme

Kamu işçisine 13 günlük tediye: 792-1.084 TL

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