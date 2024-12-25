EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30 olarak açıklanması gözleri emekli maaşı hesaplarına çevirdi. Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi yeni yılda kendilerine uygulanacak zam oranını merak ediyor. Emekliye zam hesabında enflasyon rakamları ön plana çıkacak. Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak.