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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:00

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonların emekli maaşı için beklentileri değişti. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketi emekliye zam sürecinde kritik bir rol oynayacak. SSK ve BAĞKUR ve memur emeklisinin heyecanlı bekleyişi devam ederken "Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak? sorusu için yeni hesap ortaya çıktı. İite tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30 olarak açıklanması gözleri emekli maaşı hesaplarına çevirdi. Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi yeni yılda kendilerine uygulanacak zam oranını merak ediyor. Emekliye zam hesabında enflasyon rakamları ön plana çıkacak. Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi.Emekliye yılda iki kez maaş zammı veriliyor. Enflasyonla beraber zaman zaman büyüme rakamlarına bağlı olarak refap payı da maaşlara eklenebiliyor. Memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan hakları da maaşlarına yansıtılıyor.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 5 aylık enflasyon oranları şöyle:

  • Temmuz: 3,23
  • Ağustos: 2,47
  • Eylül: 2,97
  • Ekim: 2,88
  • Kasım:2,24
  • Merkez Bankası tahminlerine göre aralık ayında aylık enflasyon 1,72 olacak.
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Beş aylık enflasyon farkıyla beraber ortaya çıkan ve emeklilerin maaşına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Bu rakamlar doğrultusunda ise tablo şu şekilde değişiyor:

  • Toplam enflasyon: %14.57
  • SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
  • Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
  • 7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
  • 5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katıımcıları Anketi'nde emekli maaşları için önemli ipuçları veren verileri paylaştı. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e çıkardı. Enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle emekli zamlarına yapılacak zam oranına yönelik beklentiler de arttı.

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