Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
10:00
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Asgari ücret sonrası gözler emekliye zam hesabında: Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonların emekli maaşı için beklentileri değişti. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketi emekliye zam sürecinde kritik bir rol oynayacak. SSK ve BAĞKUR ve memur emeklisinin heyecanlı bekleyişi devam ederken "Emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak? sorusu için yeni hesap ortaya çıktı. İite tüm detaylar...