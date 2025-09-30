Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:48
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Yeni enflasyon tahmini ile emekli zammı hesabı değişti:16.881, 17.500,18.800,19.500 TL maaş alanlara ne kadar zam yapılacak?
Emekli maaşı zamları için üçüncü veri 3 Ekim Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Temmuz ve ağustos ayı aylık enflasyon verileri ile SSK Bağkur emekli zammı için iki aylık enflasyon farkı belli oldu. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 24-yüzde 29 bandında gelmesini bekliyor. Emekliye zam için şimdiden hangi rakam ön plana çıkıyor? 16.881, 17.500,18.800,19.500 TL maaş alanlar ne kadar zam alacak? İşte yeni tablo…