Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ SON VERİYİ BEKLİYOR!

6 aylık enflasyona göre ortaya çıkacak zam oranı için 5. veri belli oldu. Memurlar ve emekliler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. 2024 Ocak zammında son veri bekleniyor.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.