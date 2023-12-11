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Haberler Galeri Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:16

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi 2024 Ocak zammı için geri sayıma başladı. Son enflasyona göre güncellenen maaş tabloları için son bir veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mesaisi oldukça yoğun emekli, memur ve asgari ücret zammı için çalışmalar hızla devam ediyo. 6 aylık enflasyonla belirlenecek emekli zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri enflasyona ek refah zammı ile değerlendirilecek. Temmuzda 7.500 TL olan en düşük maaş için ilk tahminler masada. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri: 6 aylık enflasyon oranında son veri bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak şekillenmeye başladı. İlk tahminler masada yerini alırken 7 bin 500 TL olan sınır maaşın 10 bin TL üzerine çıkması ilk öngörülen. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan vatandaşın enflasyonla ezdirilmemesi konusunda mesajlarını yineliyor. İşte; SSK, Bağ-Kur emekli zammı tahmini.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ SON VERİYİ BEKLİYOR!

6 aylık enflasyona göre ortaya çıkacak zam oranı için 5. veri belli oldu. Memurlar ve emekliler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. 2024 Ocak zammında son veri bekleniyor.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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