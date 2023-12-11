Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Kök maaş düzenlemesi! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi 2024 Ocak zammı için geri sayıma başladı. Son enflasyona göre güncellenen maaş tabloları için son bir veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mesaisi oldukça yoğun emekli, memur ve asgari ücret zammı için çalışmalar hızla devam ediyo. 6 aylık enflasyonla belirlenecek emekli zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri enflasyona ek refah zammı ile değerlendirilecek. Temmuzda 7.500 TL olan en düşük maaş için ilk tahminler masada. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?