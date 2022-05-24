Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli temmuz zammı ne kadar olur? Sorusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Yılbaşından bu yana aylık olarak açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak zam oranı için sadece Mayıs ve Haziran ayları kaldı. Geçen 4 ayda enflasyon 31,71 olarak belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Kalan aylardaki enflasyon bu rakama eklendiğinde emekli maaşları belli olacak. Peki, SSK Bağkur Temmuz Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 emekli zammı son dakika haberleri…