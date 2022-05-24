Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Bir süredir konuşulan artış netlik kazanmaya başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki kere zam alan emekliler temmuz ayına kilitlendi. Bununla birlikte 2022 Temmuzda emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Soruları da yanıt arıyor. Enflasyon oranı ardından netlik kazanmaya başlayan artış, dün akşam yapılan Kabine toplantısı ardından flaş bir gelişmeyle yeniden gündemde. Peki, SSK Bağkur Temmuz Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 emekli temmuz zammı son dakika...