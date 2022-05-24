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Haberler Galeri Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:05

Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Bir süredir konuşulan artış netlik kazanmaya başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki kere zam alan emekliler temmuz ayına kilitlendi. Bununla birlikte 2022 Temmuzda emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Soruları da yanıt arıyor. Enflasyon oranı ardından netlik kazanmaya başlayan artış, dün akşam yapılan Kabine toplantısı ardından flaş bir gelişmeyle yeniden gündemde. Peki, SSK Bağkur Temmuz Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 emekli temmuz zammı son dakika...

Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli temmuz zammı ne kadar olur? Sorusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Yılbaşından bu yana aylık olarak açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak zam oranı için sadece Mayıs ve Haziran ayları kaldı. Geçen 4 ayda enflasyon 31,71 olarak belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Kalan aylardaki enflasyon bu rakama eklendiğinde emekli maaşları belli olacak. Peki, SSK Bağkur Temmuz Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Dün akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası emekli zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, belli oldu mu? 6 aylık enflasyon verisi sonrası netlik kazanacak artışta geri sayım başladı:

SSK Bağkur Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ORAN GERİ KALDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı son dakika haberleri: Kabine ardından emekli temmuz zammı belli oldu mu? En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

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