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Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Ocak ayında aldıkları zamla birlikte yüzleri gülen milyonlarca emekliye 2019 müjdesi geldi. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL'lik ikramiye hesaplarına yatan emeklilere bu senede iki bayramda ikramiye yatırılacak. Bu yıl yatırılacak olan ikramiyelerin ilki Mayıs ayında olacak. Ramazan bayramında yatacak olan bin TL'nin ardından Ağustos ayında Kurban Bayramında da bin TL hesaplara yatacak. Yeni emekli olan kişiler Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? İşte emekliye verilecek olan 2 bin TL'lik bayram ikramiyesinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 09:52
Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Milyonlarca geçen sene bayramlarda biner liralık ikramiye alarak büyük sevinç yaşamıştı. İlk bin liralık ikramiye Ramazan bayramından önce hesaplarına yatmıştı. Kurban bayramında da hesaplarına biner lira yatan emeklilere bu senede büyük müjde verildi.

Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak.

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Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Biner lira bayram ikramiyesinin ilkinin 27-31 Mayıs'ta, ikincisinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi beklenirken, bu imkandan sadece mevcut emekliler değil, yeniler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin TL ikramiye alabliecek.

Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koyacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak.

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