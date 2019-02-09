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Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Emeklilere büyü müjde! Bu sene 2 bin lira hesaplara yatacak

Ocak ayında aldıkları zamla birlikte yüzleri gülen milyonlarca emekliye 2019 müjdesi geldi. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL'lik ikramiye hesaplarına yatan emeklilere bu senede iki bayramda ikramiye yatırılacak. Bu yıl yatırılacak olan ikramiyelerin ilki Mayıs ayında olacak. Ramazan bayramında yatacak olan bin TL'nin ardından Ağustos ayında Kurban Bayramında da bin TL hesaplara yatacak. Yeni emekli olan kişiler Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? İşte emekliye verilecek olan 2 bin TL'lik bayram ikramiyesinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





