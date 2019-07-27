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  • Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayı ile birlikte zamlı maaşlarını aldı. Kurban Bayramı ile birlikte 1000 liralık ikramiyelerini de hesaplarında görecek olan emekliler bu yazı kazançlı geçirecek. Bu süreçte milyonlarca vatandaş, 'emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?' 'emekli maaşları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtlarını arıyor. Ayrıca memur emeklileri de zam farklarına kavuştu. En düşük memur emeklisinin maaşı 143 lira artarak 2 bin 522 TL oldu. İşte emekli maaşları tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.07.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 08:31
Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

12.5 milyonu aşkın Kurban Bayramı ikramiyesini almayı bekliyor. Hükümet,ikramiyeleri 5-9 Ağustos arasında yatıracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

SSK emeklilerinin tamamı, Bağ- Kur emeklilerinin çoğu zamlı maaşlarını aldı. Memur emeklileri de zam farklarına kavuştu.

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Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Sigorta tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ- Kur'luların 29 Temmuz pazartesi gün zamlı maaşlarını alması ile tüm emekliler yılın ikinci artışına kavuşmuş olacak.

Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Memur emeklileri ise maaşlarını aybaşında aldığı için hesaplarına 25 Temmuz'da zam farkı yatırıldı. Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2.3 milyon kişi farklarını hesaplarında gördü.

Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.01 zam aldı. Memur emeklilerinin zammı ise yüzde 6.02 oranında gerçekleşti.

Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

143 LİRA YÜKSELDİ

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı. Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı.

Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce olanlarda bin 888 lira 18 kuruştan bin 982 lira 78 kuruşa, 2000 sonrasında emekli olanlarda bin 125 lira 48 kuruştan bin 181 lira 87 kuruşa yükseldi.

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