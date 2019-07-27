Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayı ile birlikte zamlı maaşlarını aldı. Kurban Bayramı ile birlikte 1000 liralık emekli ikramiyelerini de hesaplarında görecek olan emekliler bu yazı kazançlı geçirecek. Bu süreçte milyonlarca vatandaş, 'emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?' 'emekli maaşları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtlarını arıyor. Ayrıca memur emeklileri de zam farklarına kavuştu. En düşük memur emeklisinin maaşı 143 lira artarak 2 bin 522 TL oldu. İşte emekli maaşları tüm detaylar...