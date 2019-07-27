Emekliye 2 bin 522 lira! Temmuz zammının ardından yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

143 LİRA YÜKSELDİ

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı. Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı.