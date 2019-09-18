Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.