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  • Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu promosyonları

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili gelen ilk bilgilere odaklanmışken, emekliler için bir diğer önemli konu da bankaların sunduğu promosyon miktarı. Bazı bankalar promosyonu 900 liraya kadar çıkarırken, müşteri getirenlere de ayrıca fırsatlar var. Öte yandan 2. promosyon da Mart ayında verilecek. İşte ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 09:43
Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Tüm emekliler banka promosyonu ile ek gelir elde edebiliyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

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Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, şubede işlem önceliği, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan faydalar arasında bulunuyor.

Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

MART'TA İKİNCİ ÖDEME

aylığı yeni bağlananlar ya da promosyondan yararlanmamış olan mevcut emekliler, bankaya taahhüt verip ödemesini alabiliyor.

Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Promosyon almış olan emekliler ise isterlerse kalan sürenin parasını iade ederek fırsatları değerlendirebiliyor. Ayrıca promosyon uygulaması başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi 2020'de bitiyor.

Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek.

Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları

Bu tarihten itibaren promosyon kampanyalarının daha da kızışması, hatta tutarların yükselmesi bekleniyor.

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