Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları
Emekliye 900 TL geliyor! İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili gelen ilk bilgilere odaklanmışken, emekliler için bir diğer önemli konu da bankaların sunduğu promosyon miktarı. Bazı bankalar promosyonu 900 liraya kadar çıkarırken, emekli müşteri getirenlere de ayrıca fırsatlar var. Öte yandan 2. promosyon da Mart ayında verilecek. İşte emekliye promosyon ile ilgili tüm detaylar...