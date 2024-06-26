Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:25

Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan emekli ve memurlar için haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek. Yeni maaş dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakamlar ve zam takvimi...

FARUK ERDEM
Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...

Son dakika haberleri: Milyonlarca emekli için yeni maaş dönemi başıyor. Emekli maaşı hesaplamaları nasıl yapılacak? Emekli ve memur maaşı için kritik tarihler neler? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam dönemi geldi çattı. Önümüzde hafta açıklanacak olana Haziran enflasyonundan sonra 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ise Ocak'ta yapılan yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme artışına eklenecek farkı belirleyecek. Tahminler Haziran enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde olması yönünde. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 bandında bir rakam olarak ortaya çıkacak. Bunun üzerine eğer bir refah payı eklenecekse bu da 3 Temmuz'dan sonra açıklanacak. Daha sonra da yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek ve emekliler ile memurların Temmuz ayı aylıklarına yansıtılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...

Bu ödemelerle ilgili takvim şöyle işleyecek:

1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı
3 Temmuz: Zam oranları belli olacak
17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...

TABAN AYLIK ARTACAK MI?

Yapılacak enflasyon artışı dışında emekliler için bir süredir uygulanan taban maaşların da değişmesi gündemde. Kök aylıkları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşlarda uygulama da Temmuz'da değişecek. Şu anda 10 bin liranın altındaki tüm kök aylıklar bu rakama tamamlanıyor. Temmuz artışları da yine kök aylıklara yapılacak. Eğer taban maaşın altında kalmaya devam ederse bu kez seyyanen ödeme yapılmaya devam edilecek. Taban maaş artışında da enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor. Buna göre de üç formül öne çıkıyor:

MEVCUT: 10.000 TL

• İlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL
• 2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TL
• Asgari ücrete göre: 17.002 TL

Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...

EN DÜŞÜK AYLIKLAR DEĞİŞECEK

Yapılacak enflasyon artışlarından sonra en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da değişmiş olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni maaşlar şöyle olacak:

TABAN AYLIKLAR

MEVCUT - % 20.34 ZAMLI

• Memur - 32.860,37 TL - 39.544,17 TL
• Memur emeklisi - 14.741,51 TL - 17.739,9 TL

SON DAKİKA