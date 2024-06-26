Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
17:25
Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri netleşti: İşte merak edilen o rakamlar...
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan emekli ve memurlar için haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek. Yeni maaş dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakamlar ve zam takvimi...