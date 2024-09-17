Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

Tüketici kredilerinde son 2 ayda, turizm ve okul harcamalarının etkisiyle yükseliş gözleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre ihtiyaç kredilerinde 12 Temmuz'da bu yana 57 milyar liralık, 29 Mart'tan bu yana ise 174 milyar liralık artış oldu.



