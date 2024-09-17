Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
06:26
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığıyla hızlanan yabancı girişi ve döviz rezervlerindeki yükseliş, TL likiditesini artırırken, bu durum kredi faizlerine de yansımaya başladı. Güçlü yabancı girişi, rezervlerdeki artış ve KKM'deki çözülme ile artan likidite fazlası, faizleri aşağı çekti. İhtiyaç kredisinde faiz 2 ayda 6.2 puan azalarak yüzde 71.65 ile 6 ayın en düşük seviyesine indi.