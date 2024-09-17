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Haberler Galeri Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı
Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 06:26

Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığıyla hızlanan yabancı girişi ve döviz rezervlerindeki yükseliş, TL likiditesini artırırken, bu durum kredi faizlerine de yansımaya başladı. Güçlü yabancı girişi, rezervlerdeki artış ve KKM'deki çözülme ile artan likidite fazlası, faizleri aşağı çekti. İhtiyaç kredisinde faiz 2 ayda 6.2 puan azalarak yüzde 71.65 ile 6 ayın en düşük seviyesine indi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

Kur korumalı mevduattaki (KKM) hızlı çözülmenin de eklenmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ihtiyaç kredisinde faiz, son 2 ayda hızlanan düşüş ile 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

ALTI AYDA 14.5 PUAN DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi. Faizde 2 ayda yaşanan düşüş 6.25 puana ulaştı.

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Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

İhtiyaç kredisi faizleri 29 Mart 2024'te yüzde 86.15 ile 22 yılın zirvesini görmüştü. Faizde o tarihten bu yana yaşanan düşüş 14.5 puana ulaştı. Tüketici kredisindeki genel faiz oranı da 12 Temmuz'da yüzde 75.24 iken, 6 Eylül'de yüzde 68.79'a geriledi.

Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

Tüketici kredilerinde son 2 ayda, turizm ve okul harcamalarının etkisiyle yükseliş gözleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre ihtiyaç kredilerinde 12 Temmuz'da bu yana 57 milyar liralık, 29 Mart'tan bu yana ise 174 milyar liralık artış oldu.

Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde düşüş başladı

2023 sonundan bu yana ise ihtiyaç kredileri 280 milyar lira artarken, toplam tüketici kredileri 300 milyara yakın artarak 1.8 trilyonu geçti.

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