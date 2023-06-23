Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan’dan kritik toplantı

BANKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.

Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

Erkan, dünkü faiz kararının ardından bugün banka yöneticileriyle ilk kez bir görüşme gerçekleştirecek.

Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor. Bankacıların başta regülasyonlar olmak üzere, sektörün sorunlarını ve talep önerilerini dile getirmeleri bekleniyor.