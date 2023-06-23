Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan’dan kritik toplantı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle bugün İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor. Dün Para Politikası Kurulu faizleri 27 ay aradan sonra ilk kez artırarak yüzde 15 seviyesine çekmişti. Enflasyonla topyekün mücadele başladı. Dün parasal sıkılaşma dönemi resmen başladı. Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyatlar için yeni düzenlemelere hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı kirada yüzde 25 sınırını 1 yıl uzattı.