ET SPEKÜLATÖRLERİ YİNE DEVREDE

Ramazan ayına sayılı günler kala et spekülatörleri yine devreye girdi. Bu ayda et tüketiminin yüksek olmasını fırsata çevirmek isteyen spekülatörler, fiyatları artırmak için her türlü yolu deniyor.