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Haberler Galeri EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 14:34

EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayıyor. Ağırlıklı olarak bir işyerinde çalışan EYT'liler çıkış işlemleri de yapıyor. Peki çıkış işlemi nasıl yapılacak? Fesih dilekçeleri nasıl yazılacak?

FARUK ERDEM
EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda EYT'lilerin emeklilik işlemleri devam ediyor. İlk gün 300 bin kişinin başvurduğu emeklilik işlemlerinde özellikle e- devletten başvuranların sayısı da artıyor. Son rakamlara göre 1 milyondan vatandaş emeklilik için formları doldurmuş durumdu. İlk etapta 2 milyon 250 bin sigortalı EYT yasasından yararlanarak yaş şartı olmadan emekli olacak.

EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK yani 4A'lı olanlar oluşturuyor. Bu sigortalıların yüzde 87'si ise çalışıyor durumda. Emeklilik işlemleri için çalışan sigortalıların iş yerlerinden çıkış bildirgelerinin de verilmesi gerekiyor.

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EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

Emeklilik işlemleri ancak çıkıştan sonra yapılabiliyor. Bu yüzden de çok sayıda EYT'li şu günlerde işyerlerine fesih dilekçesi verirken, birçok işyerinde de emekli olacak personel için Kod 8 ile yani emeklilik sebebiyle çıkış işlemleri yapılıyor.

EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

ADIM ADIM EMEKLİLİK

1-Şartları taşıyıp taşımadığınıza bakın

EYT'lilerin çıkış işlemleri için öncelikli olarak emeklilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için SGK'ya müracaat edilebiliyor. Ancak hem uzun kuyruklar hem de zaman kaybı için bu yöntem tavsiye edilmiyor. SGK'da yayımladığı bir duyuru ile emeklilik şartlarının e-devlet ve internet üzerinden kolayca öğrenilebildiğini açıkladı. Buna göre e-Devlet'ten çalışma hayatım bölümünden yasanın getirdiği prim ve yıl şartını tamamlayıp tamamlamadığınızı öğrenebilirsiniz.

EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

2-Emekli olabilir yazısını internetten alın

EYT yasası gereği 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve gerekli prim ve yıl şartını tamamlamışsanız emeklilik hakkınız bulunuyor demektir. Buna göre emeklilik hakkını taşıdığınıza dair belgeleri e-Devlet'ten detaylı hizmet dökümü, çalışma hayatı dökümü ve emeklilik durumu belgesini çıktı olarak alabilirsiniz. Ayrıca SGK'nın internet sitesinden ne zaman emekli olurum bölümünden de sorgu yapıp belge alınabilir.

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