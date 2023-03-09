EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

ADIM ADIM EMEKLİLİK

1-Şartları taşıyıp taşımadığınıza bakın

EYT'lilerin çıkış işlemleri için öncelikli olarak emeklilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için SGK'ya müracaat edilebiliyor. Ancak hem uzun kuyruklar hem de zaman kaybı için bu yöntem tavsiye edilmiyor. SGK'da yayımladığı bir duyuru ile emeklilik şartlarının e-devlet ve internet üzerinden kolayca öğrenilebildiğini açıkladı. Buna göre e-Devlet'ten çalışma hayatım bölümünden yasanın getirdiği prim ve yıl şartını tamamlayıp tamamlamadığınızı öğrenebilirsiniz.