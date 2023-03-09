EYT’li çalışanlara başvuru rehberi! 8 adımda emeklilik: Dilekçe nasıl yazılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda EYT'lilerin emeklilik işlemleri devam ediyor. İlk gün 300 bin kişinin başvurduğu emeklilik işlemlerinde özellikle e- devletten başvuranların sayısı da artıyor. Son rakamlara göre 1 milyondan vatandaş emeklilik için formları doldurmuş durumdu. İlk etapta 2 milyon 250 bin sigortalı EYT yasasından yararlanarak yaş şartı olmadan emekli olacak. EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK yani 4A'lı olanlar oluşturuyor. Bu sigortalıların yüzde 87'si ise çalışıyor durumda. Emeklilik işlemleri için çalışan sigortalıların iş yerlerinden çıkış bildirgelerinin de verilmesi gerekiyor. Emeklilik işlemleri ancak çıkıştan sonra yapılabiliyor. Bu yüzden de çok sayıda EYT'li şu günlerde işyerlerine fesih dilekçesi verirken, birçok işyerinde de emekli olacak personel için Kod 8 ile yani emeklilik sebebiyle çıkış işlemleri yapılıyor. ADIM ADIM EMEKLİLİK 1-Şartları taşıyıp taşımadığınıza bakın EYT'lilerin çıkış işlemleri için öncelikli olarak emeklilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için SGK'ya müracaat edilebiliyor. Ancak hem uzun kuyruklar hem de zaman kaybı için bu yöntem tavsiye edilmiyor. SGK'da yayımladığı bir duyuru ile emeklilik şartlarının e-devlet ve internet üzerinden kolayca öğrenilebildiğini açıkladı. Buna göre e-Devlet'ten çalışma hayatım bölümünden yasanın getirdiği prim ve yıl şartını tamamlayıp tamamlamadığınızı öğrenebilirsiniz. 2-Emekli olabilir yazısını internetten alın EYT yasası gereği 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve gerekli prim ve yıl şartını tamamlamışsanız emeklilik hakkınız bulunuyor demektir. Buna göre emeklilik hakkını taşıdığınıza dair belgeleri e-Devlet'ten detaylı hizmet dökümü, çalışma hayatı dökümü ve emeklilik durumu belgesini çıktı olarak alabilirsiniz. Ayrıca SGK'nın internet sitesinden ne zaman emekli olurum bölümünden de sorgu yapıp belge alınabilir. 3-Belgeleri ekleyeceğiniz fesih dilekçesini hazırlayın Bu belgeleri aldıktan sonra işvereninize çıkış yapılması talebinizi iletebilirsiniz. Bunun için uygun dilekçeleri yazmalısınız. Aşağıdaki dilekçe örneklerinde olduğu gibi kısa metin olabileceği gibi kanun numaralarının olduğu detaylı dilekçeler de yazabilirsiniz. Ancak mutlaka emeklilik için ayrıldığınızı belirtmelisiniz. Burada iki türlü dilekçe yazmalısınız. Birincisi; eğer işten tamamen ayrılmak istiyorsanız sadece fesih yapmak istediğinizi belirtir dilekçe yazın. …… Şirketine (İK müdürlüğüne) Kurumunuzda şu tarihten bu yana çalışmaktayım. EYT düzenlemesi gereğince emeklilik işlemlerimi yaptırmak istiyorum. Düzenleme gereği emekliliği hak ettiğime dair belgelerim ektedir. Bunun için işten çıkışımın Kod 8 ile yapılarak kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımın tarafıma ödenmesini rica ederim. Adı, Soyadı tarih ve imza İkincisi: eğer emeklilik işlemlerinden sonra tekrar aynı işyerinde çalışacaksanız bunu da dilekçenizde belirtmeniz gerekiyor. …… Şirketine (İK müdürlüğüne) Kurumunuzda şu tarihten bu yana çalışmaktayım. EYT düzenlemesi gereğince emeklilik işlemlerimi yaptırmak istiyorum. Düzenleme gereği emekliliği hak ettiğime dair belgelerim ektedir. Bunun için işten çıkışımın Kod 8 ile yapılması ve emeklilik başvurumun ardından tekrar giriş işlemlerinin yapılmasını rica ederim. Adı, Soyadı tarih ve imza 4- Çıkış işlemi sonrasında SGK'ya başvurunuzu yapın İşyerine verilen dilekçe sonrası işlemlerinizin yapılmasını beklemelisiniz. Bu aşamada işveren sizin çıkışınızı yapacaktır. Çıkış işleminin yapıldığını işvereninizden öğrendikten sonra SGK'ya giderek ya da e-devlet üzerinden emeklilik başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. e-Devlet başvurusunda 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' seçeneğine tıklanıyor. Burada yeni başvuru sekmesi seçildikten sonra kişisel bilgileriniz otomatik olarak karşınıza gelecektir. Bu aşamada bilgilerinizi kontrol ederek, adresi de doğrulayıp başvur butonuna basmalısınız. Bilgileri doldururken ilk maaşın alınacağı banka ve şubesini de belirleyin. 5-Başvurunun sonucunu takip edin Başvurunuzu tamamladıktan sonra sonucunu e-devlet üzerinden mutlaka takip edin. Burada emekliliğinizin onaylandığını göreceksiniz. 6-Yeniden çalışmak için tahsis belgesi alın e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz. Burada başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak. 7-Maaş ödenmesi bildirilecek Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaş hesabınız başvurduğunuz aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanacak. Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. Buna göre de bir aylık maaş ve ödeme gününe kadar olan sürenin parası yatırılacak. Örneğin ayın 20'sinde maaş alacak bir emekli için ilk ödemede bir maaş ve 20 günlük ücret yatacak. 8-Belirttiğiniz bankadan alabilirsiniz İlk maaşınızı başvuruda belirttiğiniz banka ve şubesinden gidip alabilirsiniz. Burada isterseniz o banka ile devam edebilir isterseniz maaşınızı alacağınız bankayı e-Devlet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlemi ilk maaşınızı aldıktan sonra yapmalısınız.