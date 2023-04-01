Faturada indirim! Bugün yürürlüğe girdi

DOĞALGAZDA SANAYİYE YÜZDE 20 YANSIDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), bugünden geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidildiğini açıkladı. Doğalgazda nisanda geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.