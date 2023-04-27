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Haberler Galeri Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek
Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:03

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları devreye alıyor. Kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek müjdeli haber geldi. Bakan Nebati, çiftçilere yönelik olarak su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

HAZAL ATEŞ
Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

Son dakika haberler: Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. İş hayatında kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlikte prim desteği sağlanacak. Diğer yandan çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek adımlar da atılıyor. Çiftçilere yönelik su kullanım bedelinde yüzde 50 indirim yapılacak

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

100 BÖLGEDE 200 BİN İSTİHDAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde 3 milyona yakın çiftçiyi doğrudan ilgilendiren yeni adımlar da sıralandı. Buna göre, tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme girişleri kolaylaştırılacak.

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Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

Çiftçinin gelirini garanti altına almak için belli ürünlerde fark ödemesi yapılacak. Beş yıllık dönemde kurulacak 100 tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgesinde 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanacak.

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

Avrupa Birliği destek programları kapsamında tarım ve hayvancılık sektörüne 11 milyarı hibe olmak üzere 20 milyar liralık yeni yatırım yapılacak.

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek olunacak. Stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçimize tohumluk temin edilecek. Hububatta mazot ve gübre gibi iki temel girdi için uygulanan destekler ekim öncesi ödenmesi uygulaması diğer girdi ve ürünleri de kapsayacak.

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