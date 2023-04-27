PRİM DESTEĞİ VERİLECEK



Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek olunacak. Stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçimize tohumluk temin edilecek. Hububatta mazot ve gübre gibi iki temel girdi için uygulanan destekler ekim öncesi ödenmesi uygulaması diğer girdi ve ürünleri de kapsayacak.