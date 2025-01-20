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Haberler Galeri Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:13

Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son çeyrekte başlattığı gevşeme döngüsünün 2025'te devam edeceğine yönelik beklentiler son yayımlanan rapor ve tutanaklardan sonra azaldı. Bunda bugün başkanlık koltuğuna geçecek olan Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının enflasyona sebep olacağı yönündeki endişeler etkili oldu. Ayrıca, Wall Street ekonomistleri de indirim beklentilerini aşağı çekti. Peki Trump, Fed'in faiz patikasını nasıl etkileyecek? Fed yılın ilk yarısında faizi indirecek mi? Yıl içinde faiz artırımı gelme ihtimali var mı? Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, tüm merak edilenleri cevaplayarak konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SÜMEYYE TUNCER
Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

Fed'in projeksiyonlarında Trump belirsizliği sürüyor. Küresel piyasalarda gözler 29 Ocak'ta açıklanacak olan yılın ilk Fed faiz kararına çevrilmişken, Wall Street ekonomistlerinden konuya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Trump'ın uygulayacağı gümrük vergileri ABD'de enflasyonu nasıl etkileyecek? Fed'in 2025 yılı faiz patikası nasıl olacak? Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, tüm merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı.

Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

FED YILIN İLK TOPLANTISINDA FAİZİ İNDİRECEK Mİ?

Fed, 2024 yılına 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bir politika faizi ile başladı. Eylül ayına kadar faizi sabit tutan Fed, eylülde 4 yılın aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek, "jumbo" bir faiz indirimiyle gevşeme döngüsünü başlattı. Böylece 2024 yılında; eylülde 50 baz puan, kasımda 25 baz puan, aralıkta 25 baz puan olmak üzere toplamda 100 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu. Ancak ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla beklentiler değişti. Trump'ın uygulayacağı ekonomik politikaların enflasyona sebep olma riski banka üyelerini ve piyasa oyuncularını endişelendiriyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

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Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

Fed'in projeksiyonlarında bir Trump belirsizliği var. Son yayımlanan Fed Bej Kitap raporu ve FOMC tutanaklarında, Trump yönetimindeki politikaların fiyatları yükseltme potansiyeline ilişkin bir dizi endişeler olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde de Trump'ın ekibi, enflasyonda ani bir yükselişten kaçınmak için gümrük vergilerini kademeli arttırmayı düşündüklerini açıkladı. Peki bu ne kadar faydalı olur? Trump'ın ekonomi politikaları Fed'in faiz patikasını nasıl etkileyecek sizce?

Trump yönetimindeki ekonomi politikalarının, ABD ulusal ekonomik çıkarlarını 4 yıllık iktidar döneminde önceleyen, etkisini bu dönemde gösterecek, ABD'nin kendine yeterlik düzeyini pekiştirecek ve dolayısıyla üretim ve sanayi ekonomisi görünümünü pekiştirecek nitelikte olması hedefleniyor. ABD'nin ithalat yaptığı ülkelere bir nevi anti damping vergiler uygulamasının iki ters yönlü etkisi olacaktır. İlk olarak, Çin başta olmak üzere bu ülkeler pazar büyüklüğünden ötürü ihracat fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklardır. İkinci olarak, ilave vergiler nedeniyle ithal edilen malların yurtiçi fiyatları artacağı için, yurtiçi fiyat düzeyi artacaktır. Ne var ki, artan ithal fiyatları bir taraftan da ikame yurtiçi malların üretimini teşvik edebilir ve vergiler öncesi karlı olmayan malların üretim ve satışı karlı hale gelecektir. Trump'ın önce Amerika sloganı, ulusal parayı güçlendiren bir süreç başlatmıştır. ABD doları, Trump'ın seçiminden bugüne avro karşısında sürekli bir değer kazanma trendine girmiştir.

Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

GÜMRÜK VERGİLERİNDE KADEMELİ ARTIŞIN ENFLASYONA ETKİSİ

Trump yönetimi gümrük vergilerini kademeli olarak artırmayı düşünüyor; dolayısıyla deneme-yanılma ile artışların etkisini süreç içinde görmek mümkün olacağı için, artışların niyetlenmeyen veya arzulanmayan etkileri hızla telafi edilebilir. ABD ekonomisi otarşik (kendine yetme) özelliği en bariz gelişmiş ülkedir. Bol alternatifli ithal ürünlerinden dolayı, artan ithalat vergilerinin fiyat artışlarına (enflasyon) orta vadede yüksek bir şekilde yansıması beklenmemektedir. Ancak bir yıl ve altı kısa vadelerde, firmaların ve tüketicilerin uyum sağlaması zaman alabilir ve arz zincirindeki ani şokların etkisi fiyatlarda sınırlı etkiye yol açabilir.

Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

TRUMP'IN POLİTİKALARI FED'İN FAİZ PATİKASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Artan gümrük vergileri ve ithalatı sınırlayıcı politikalar, ithal mal fiyatlarındaki artış ve daralan arz yönüyle artan yurtiçi fiyatlar yoluyla enflasyonu yükselterek Fed'in daha sıkı bir para politikası izlemesini zorlayabilir. Bu durumda Fed hedef enflasyonu belirlerken, vergi politikalarındaki değişikliklerin etkisini daha fazla dikkate alacak şekilde ekonomik analizlerinin çerçeve ve muhtevasını yeniden şekillendirmek durumunda kalabilir.

Artan dış ticaret vergileri ve dış ticareti sınırlayıcı politikaların ekonomik büyümeyi iki ters yönde etkileme ihtimali bulunuyor. Zayıf bir olasılık, artan belirsizliklerin ve ticaret savaşlarının büyümeyi yavaşlatmasıdır. Bu durumda Fed, enflasyon artsa dahi daha "güvercin" bir duruş sergileyerek faiz artışlarını erteleyebilir. İkinci ve daha güçlü olasılık, Amerikan ekonomisinin üretim altyapısının giderek daha fazla güçlenmesi ve Amerikan firmalarının uluslararası yatırımlarını Amerika'ya taşıması, Amerika'nın yurtiçi talebinin daha çok güçlenmesi ve dolayısıyla ekonomik büyümenin daha dirençli hale gelmesi ile sonuçlanır. Bu da geniş toplum kesimlerine yansıyan bir refah genişlemesi olarak kendini gösterecektir. Fed, bu ikinci senaryoya göre artan büyüme nedeniyle enflasyonu kontrolde sıkı para politikasını daha rahat bir şekilde uygulayabilir.

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