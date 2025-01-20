Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
12:13
Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son çeyrekte başlattığı gevşeme döngüsünün 2025'te devam edeceğine yönelik beklentiler son yayımlanan rapor ve tutanaklardan sonra azaldı. Bunda bugün başkanlık koltuğuna geçecek olan Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının enflasyona sebep olacağı yönündeki endişeler etkili oldu. Ayrıca, Wall Street ekonomistleri de indirim beklentilerini aşağı çekti. Peki Trump, Fed'in faiz patikasını nasıl etkileyecek? Fed yılın ilk yarısında faizi indirecek mi? Yıl içinde faiz artırımı gelme ihtimali var mı? Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, tüm merak edilenleri cevaplayarak konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.