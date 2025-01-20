Fed, Trump bilmecesini nasıl çözecek? Gevşeme döngüsü devam edecek mi? Ekonomist Toprak’tan dikkat çeken analiz

Fed'in projeksiyonlarında bir Trump belirsizliği var. Son yayımlanan Fed Bej Kitap raporu ve FOMC tutanaklarında, Trump yönetimindeki politikaların fiyatları yükseltme potansiyeline ilişkin bir dizi endişeler olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde de Trump'ın ekibi, enflasyonda ani bir yükselişten kaçınmak için gümrük vergilerini kademeli arttırmayı düşündüklerini açıkladı. Peki bu ne kadar faydalı olur? Trump'ın ekonomi politikaları Fed'in faiz patikasını nasıl etkileyecek sizce?

Trump yönetimindeki ekonomi politikalarının, ABD ulusal ekonomik çıkarlarını 4 yıllık iktidar döneminde önceleyen, etkisini bu dönemde gösterecek, ABD'nin kendine yeterlik düzeyini pekiştirecek ve dolayısıyla üretim ve sanayi ekonomisi görünümünü pekiştirecek nitelikte olması hedefleniyor. ABD'nin ithalat yaptığı ülkelere bir nevi anti damping vergiler uygulamasının iki ters yönlü etkisi olacaktır. İlk olarak, Çin başta olmak üzere bu ülkeler pazar büyüklüğünden ötürü ihracat fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklardır. İkinci olarak, ilave vergiler nedeniyle ithal edilen malların yurtiçi fiyatları artacağı için, yurtiçi fiyat düzeyi artacaktır. Ne var ki, artan ithal fiyatları bir taraftan da ikame yurtiçi malların üretimini teşvik edebilir ve vergiler öncesi karlı olmayan malların üretim ve satışı karlı hale gelecektir. Trump'ın önce Amerika sloganı, ulusal parayı güçlendiren bir süreç başlatmıştır. ABD doları, Trump'ın seçiminden bugüne avro karşısında sürekli bir değer kazanma trendine girmiştir.