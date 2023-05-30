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Haberler Galeri Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz
Giriş Tarihi: 30.05.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 13:13

Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz

Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye Yüzyılı nasıl şekillenecek? Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz

Peki sonuçlar kime ne mesaj verdi? Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye Yüzyılı nasıl şekillenecek? Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Yeni Kabine ne zaman belli olur? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz

İşte o açıklamalardan satır başları;

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2023 ZAFERİ

Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik. Cumhurbaşkanımızın kazanması durumunda Türkiye'nin kazanacağını ve Türkiye'de de her kesimin kazanacağını ifade etmiştik ve bu böyle de oldu.

Bunun böyle olduğunu da çok yakın gelecekte de tüm vatandaşlarımız da görecek. Aslında bunu dünya da görmeye başladı.

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Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz

DÜNYA DA KAZANMIŞTIR

Aynı zamanda kazananlara baktığımız zaman dünya da kazanmıştır: Dünyada en tecrübeli lider olması ve aynı zamanda da saygın bir yerinin bulunması diğer ülkeler nezdinde BM nezdinde ve diğer ülke liderleri arasında dünya barışı açısından da dünyadaki köklü sorunların çözümüne yönelik de bir fırsat penceresi açmakta.

Burada hem Türkiye'nin hem de dünyanın kazandığını görüyoruz.

Demokratik olgunluk açısından kazanan Türkiye olmuştur.

Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz

MUHALEFET BİR SORGULAMA YAPMALI

Muhalefete baktığımızda ikinci turda da aynı şeyi yaptıklarını görüyoruz. Kendilerini sorgulamaktan ziyade neyi yanlış yaptıklarını sorgulamaktan ziyade milletimizi anlamaya çalışmaktan ziyade suçlamaya dönük üstenci bir yaklaşıma dönük ve hor gören bir tavırla yaklaştığı zaman milletimiz bunun cevabını çok net veriyor.

Fuat Oktay: Fahiş kira sorununu çözeceğiz

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?

Bunun vazgeçilmez bir sonuç olduğunu düşünüyoruz biz. İttifakın biz dağıldığın düşünüyoruz aslında. Çatırdamaya başladı demiştik seslerini duymaya başladık dolayısıyla yakında bütün Türkiye de duyacaktır. İstifa eder etmez o onların iç süreci ama biz şunu görüyoruz çok ciddi bir sorgulamadan geçeceklerini görüyoruz.

Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefetsizliktir zaten. Kaliteli bir muhalefet olmayışıdır.

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