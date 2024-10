Gıda sahtekarları deşifre oluyor! Bakanlık listeyi yayınladı: Tek tırnaklı et de var gıda boyası da…

ET DE VAR KOLOJEN DE



Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar arasında özellikle Adana ve Antalya'daki et ürünleri şirketleri dikkat çekti. Adana Sofrası, Altıyol Yemekçilik, Balıkçıoğlu Sucukları, Beğendik Lahmacun, Cengiz Tunç, Hendek Et, Kartal Et, Mehmet Aslan Tozman, Merve Lokantası, Şoray Et, Umut Can Yemekçilik, Yeşil Köşe Kebap ürünlerinde bakanlık uzmanları tek tırnaklı et tespit etti. Multicollagen jel markasında takviye edici gıda ilaç etken maddesi bulundu. Balsarayı, Seksendekiz Grup, Sidra Gıda, Stella Kozmetik, Şifa Adresi gibi şirketlerin ürünlerinde de ilaç etken maddesine rastlandı.