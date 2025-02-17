Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:37
GÖKSUR ilk testten başarıyla geçti! Mavi Vatan'da güç perçinleşiyor: Hava ve füze savunma görevini icra edecek
Türk savunma sanayide gelişmeler hız kesmiyor. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını icra etti. GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.