GÖKSUR ilk testten başarıyla geçti! Mavi Vatan’da güç perçinleşiyor: Hava ve füze savunma görevini icra edecek

Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.