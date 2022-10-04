Gram altın 1.000 TL’yi aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın 1.000 TL psikolojik seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında altın fiyatları üzerine beklentilerini paylaştı. İşte İslam Memiş'in o altın yorumları: Gram altın bin liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video ONS ALTIN 1 HAFTADA 100 DOLAR YÜKSELDİ Altın ve gümüş fiyatları Eylül ayını baskı altında geçirdi. Altın ve gümüş Ekim ayına hareketli başladı. Ons altın 1615 dolar seviyesiyle 2.5 yılın dibini görmüştü. Ancak ons 1 haftada 1.710 dolar seviyesine kadar yükselerek 100 dolarlık değer kazandı. Dolar endeksi 115 seviyene kadar yükselmişti. Tekrar bir geri çekilme olunca altın oradan da destek buldu. Gram altın ise, ons tarafından bulduğu destekle toparlandı. GRAM ALTIN İÇİN 1.200 TL KRİTİK DİRENÇ Gram altın bugün 1.028 TL fiyatını gördü. Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz. Altın gram fiyatı için 1.200 TL seviyesi kritik direnç seviyesi. Bu seviye aşılırsa daha üst rakamlar görülebilir. FED BİRAZ DAHA GÜVERCİN OLABİLİR Bugünkü, jeopolitik riskler, belirsizlikler, küresel ekonomik koşullar burayı işaret ediyor. ABD Merkez Bankası faiz artırımları yönünde biraz daha yumuşayacak muhtemelen. Yani güvercin olacak biraz daha. PİYASALARDA NORMALLEŞME SÜRECİ GÖREBİLİRİZ Bununla beraber piyasalarda normalleşme süreci göreceğiz. Güvenli limanlara olan talep artacağı için yıl sonuna doğru yükselişlere devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle elinde altın bulunduran vatandaşların bozdurma yönünde çok da aceleci davranmaması gerektiğini düşünüyorum. 1.020 TL SEVİYESİNİN ALTI ALIM FIRSATI Alım yapacak olan vatandaşların da 1020 TL seviyesinin altını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi olabilir. CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...