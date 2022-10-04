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Haberler Galeri Gram altın 1.000 TL'yi aştı! İslam Memiş'ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?
Giriş Tarihi: 04.10.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 17:01

Gram altın 1.000 TL'yi aştı! İslam Memiş'ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

Gram altın 1000 liranın üzerine çıktı. Yükseliş devam eder mi? Yoksa trend geçici mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi' sorusunu yanıtladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın 1.000 TL’yi aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın 1.000 TL psikolojik seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı.

Gram altın 1.000 TL’yi aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında altın fiyatları üzerine beklentilerini paylaştı.

İşte İslam Memiş'in o altın yorumları:

Gram altın bin liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video

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Gram altın 1.000 TL’yi aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

ONS ALTIN 1 HAFTADA 100 DOLAR YÜKSELDİ

Altın ve gümüş fiyatları Eylül ayını baskı altında geçirdi. Altın ve gümüş Ekim ayına hareketli başladı. Ons altın 1615 dolar seviyesiyle 2.5 yılın dibini görmüştü. Ancak ons 1 haftada 1.710 dolar seviyesine kadar yükselerek 100 dolarlık değer kazandı.

Gram altın 1.000 TL’yi aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

Dolar endeksi 115 seviyene kadar yükselmişti. Tekrar bir geri çekilme olunca altın oradan da destek buldu. Gram altın ise, ons tarafından bulduğu destekle toparlandı.

Gram altın 1.000 TL’yi aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Altın almalı mı satmalı mı?

GRAM ALTIN İÇİN 1.200 TL KRİTİK DİRENÇ

Gram altın bugün 1.028 TL fiyatını gördü. Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz. Altın gram fiyatı için 1.200 TL seviyesi kritik direnç seviyesi. Bu seviye aşılırsa daha üst rakamlar görülebilir.

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