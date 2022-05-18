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Haberler Galeri BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:56

BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

GÜNCEL benzin ve mazot fiyatları merak ediliyor. Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki dengesizlik, Rusya – Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya Avrupa'dan gelen ambargo sonrası akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Bu noktada her gün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi? soruları gündemdeki yerini alıyor. Akaryakıt fiyatları her gün Google'da kendine ye ediniyor. 1 litre benzin ne kadar sorusu da sorulmakta. Peki, benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları sıklıkla aratılmakta. Özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası fiyatlar zirveyi gördü. Gelen indirim haberlerinden sonra petrol tekrardan yukarı tırmandı. Her gün vatandaşlar LPG ne kadar, benzin kaç TL sorusunu yöneltiyor. Brent petroldeki hareketlilik de motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri üzerinde belirleyici bir unsur. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il 17 Mayıs mazot ve benzin fiyatı…

BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

GECE BENZİNE, LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

16 Nisan 2022 gecesi benzinde 1 lira 70 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

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BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 112,37 dolar seviyesinde.

BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

Enerji analisti Louise Dickson ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir. Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" dedi.

BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL

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