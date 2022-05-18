BENZİN VE MAZOT GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 benzin kaç tl, mazot ne kadar? Akaryakıta zam veya indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatları!

GÜNCEL benzin ve mazot fiyatları merak ediliyor. Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki dengesizlik, Rusya – Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya Avrupa'dan gelen ambargo sonrası akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Bu noktada her gün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi? soruları gündemdeki yerini alıyor. Akaryakıt fiyatları her gün Google'da kendine ye ediniyor. 1 litre benzin ne kadar sorusu da sorulmakta. Peki, benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…