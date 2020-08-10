Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

Alkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %110,1 oranında artmış ve 25,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında artmış, satışların maliyeti %10,2 oranında azalmış ve böylece brüt kar da %65,9 oranında artarak 32,4mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler %9,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 6,2mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %76,6 oranında artarak 33,4mn TL'ye yükselmiştir. 7,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek net dönem karı 25,8mn TL olmuştur.



İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %138,5 oranında artmış ve 45,3mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım