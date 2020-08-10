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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 10/08/2020

gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 10 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:47
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

10 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Afyon Çimento 2Ç2020'de 3,9mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 15,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri ihracat gelirlerinin önemli katkısıyla 2Ç2020'de 78,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %94,6 oranında artış kaydetmiştir. Maliyetler ise %59 oranında artarak 70,6mn TL'ye yükselirken, şirket 8mn TL brüt kar elde etmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde şirket 4mn TL brüt zarar yazmıştı. Diğer yandan net finansman gideri faiz giderlerindeki azalışla 6,1mn TL düşerek 2Ç2020'de 11,8mn TL'ye gerilemiştir. Ek olarak, Şirket bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden (arsa satışları) 8,2mn TL gelir (2Ç2019: 3,3mn TL) kaydetmiştir.

İkinci çeyrek dönem karına karşın Şirket 2020 yılının ilk yarısını ilk çeyrekte zarar rakamının etkisiyle 8,1mn TL zarar ile kapatmıştır. Geçen yılın ilk yarısında şirket 29,5mn TL net dönem zararı açıklamıştı.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket 7 Ağustos 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 194.261 TL nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu Aksa paylarının nominal değeri 823.356 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,2543)

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 11,7mn TL olmuştur. 2019'un aynı döneminde net dönem karı 2mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artışla 163,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de geçen yıla göre %8,7 artmış ve böylece brüt kar %14 oranında artarak 41,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 31,8mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 6,8mn TL gelir kaydedilmiş ve esas faaliyet karı 16,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 1,8mn TL gider yazılmıştır. 14,6mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 2,9mn TL'lik vergi gideri ardından 11,7mn TL net dönem karı kaydetmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemin göre 12,3mn TL artarak 16,7mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Alarko GYO'nun 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %70,5 oranında artarak 40,1mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in bu çeyrekteki brüt karı 2,9mn TL (2Ç2019: 5,1mn TL) gerçekleşirken, net 34,1mn TL kambiyo karı elde edilmesi net dönem karını destekleyen önemli bir faktör olmuştur. Şirket'in 2Ç2020 itibarıyla 105,3mn USD döviz pozisyonu fazlası bulunmaktadır. Son olarak, ikinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %54,3 oranında artarak 106,7mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

Alkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %110,1 oranında artmış ve 25,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında artmış, satışların maliyeti %10,2 oranında azalmış ve böylece brüt kar da %65,9 oranında artarak 32,4mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler %9,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 6,2mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %76,6 oranında artarak 33,4mn TL'ye yükselmiştir. 7,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek net dönem karı 25,8mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %138,5 oranında artmış ve 45,3mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020

BİM (BIMAS, Sınırlı Pozitif): BİM pay geri alım programı başlattığını ve azami 10 milyon lira TL nominal paya kadar geri alım yapacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, geri alım programı için ayrılan azami fonun 700 milyon lira olduğunu belirtti.

Ziraat Yatırım

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