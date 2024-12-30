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Haberler Galeri HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:38

HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

Asgari ücret için yapılan yüzde 30'luk zamla beraber birçok ödeme ve borçlanma miktarları da değişti. Yarın akşama kadar borçlanma başvurusu yapanlar bu yılın asgari ücreti üzerinden hesaplanan ödemede bulunacak. Doğum borçlanması için işlemlerini bu yıl yapan 92 bin lira karlı çıkacak. İşte borçlanma ile emekli olmak isteyenler için tablo...

FARUK ERDEM
HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

Yarın akşama kadar borçlanma başvurusu yapanlar bu yılın asgari ücret zammı üzerinden hesaplanan ödemede bulunacak. 1 Ocak'tan itibaren başvuranlar ise yüzde 30 fazla ödeyecek. Yıl bitmeden doğum borçlanması için başvuranlar bir çocukta 46 bin iki çocukta 92 bin TL kazançlı çıkacak. Üstelik sadece başvurmak yeterli, ödeme 2 ay sonra. Bu fırsatı kaçırmayın, paranızdan olmayın

HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve borçlanma miktarları da yeniden hesaplanıyor. Asgari ücretin belirlediği hesaplamalardan birisi de borçlanmalar. Yani prim satın almalar. Eksik primleri satın alma işlemine borçlanma deniliyor. Askerlik süreleri, doğum sonrası 2 yıllık süreler, yurt dışındaki süreler satın alınarak emeklilik için kullanılıyor. Böylece çalışmadan prim satın alma imkanı ile erken emeklilik sağlanıyor. Hatta askerlik borçlanmasıyla işe giriş tarihini geri çekerek EYT ile yaş şartı olmadan emeklilik imkanı da bulunuyor.

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HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

Bu borçlanmalar için ödenecek paralar o an geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45'e çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelen zam borçlanma miktarlarını da artırıyor. 2025 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam, tüm borçlanma miktarlarını da aynı oranda artıracak. Dolayısıyla 31 Aralık sonuna kadar yapılacak başvuru borçlanmada yüzde 30 kazanç getirecek.

HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

Yeni asgari ücrete bakıldığında bir aylık borçlanma miktarı şuanda 6.401 TL iken Ocak ayı ile birlikte rakam 8.322 TL'ye çıkacak. Böylece her bir ay için 1.921 TL fazla ödenecek. Bir çocuk borçlanmasında bu rakam 46 bin lirayı iki çocukta 92 bin lirayı bulacak.

HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

ÖDEME GEREKMİYOR

Borçlanma yapmak isteyenlerin 31 Aralık gece yarısına kadar ister e-devlet üzerinden isterse SGK müdürlüklerine giderek borçlanma için başvurmaları halinde hesaplamaları bu yıl geçerli asgari ücretten yapılacak. Başvuru bu konuda yeterli oluyor. Ödemeler ise iki ay sonra yapılıyor. O yüzden öncelikle e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden başvuru yapmak yeterli olacak.

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