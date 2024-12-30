Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
16:38
HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu
Asgari ücret için yapılan yüzde 30'luk zamla beraber birçok ödeme ve borçlanma miktarları da değişti. Yarın akşama kadar borçlanma başvurusu yapanlar bu yılın asgari ücreti üzerinden hesaplanan ödemede bulunacak. Doğum borçlanması için işlemlerini bu yıl yapan 92 bin lira karlı çıkacak. İşte borçlanma ile emekli olmak isteyenler için tablo...