HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN! Asgari ücret zammıyla değişti: İşte yeni doğum borçlanması tablosu

Bu borçlanmalar için ödenecek paralar o an geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45'e çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelen zam borçlanma miktarlarını da artırıyor. 2025 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam, tüm borçlanma miktarlarını da aynı oranda artıracak. Dolayısıyla 31 Aralık sonuna kadar yapılacak başvuru borçlanmada yüzde 30 kazanç getirecek.