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Haberler Galeri Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:20

Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

Hurda teşviki düzenlemesinin gündeme gelmesiyle birlikte 'hurda araç yasası Meclis'ten geçecek mi, ne zaman geçecek?' 'Hangi araçlar hurda teşviki yasası kapsamına giriyor?' soruları internet üzerinden sıkça arandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yeni açıklamada 'yerli üretim' vurgusu yaptı ve düzenleme hakkında detaylar verdi.

Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

Hurda teşviki düzenlemesi Meclis'ten geçmeden otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilir oldu. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacak olması da 25 yaş üstü araçlara olan talebi ilanlarda patlattı.

Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

İLANLAR ARTTI

Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da artış yaşandı. İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti.

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Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz", "Teşvikten ve ÖTV'den faydalan, alan kazanır" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı.

Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

2000 altı model araçların fiyatları yasa öncesi 100 bin ila 300 bin TL arasında değişirken, şimdi bu araçların fiyatlarında iki katına varan oranlarda artış gözlemlendi.

Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

TALEP PATLADI

Oto sanayide faaliyet gösteren bir ustanın verdiği bilgilere göre son dönemde özellikle çalışmayan hurda arabalara da talep patladı.

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