Giriş Tarihi: 15.02.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
12:20
Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?
Hurda teşviki düzenlemesinin gündeme gelmesiyle birlikte 'hurda araç yasası Meclis'ten geçecek mi, ne zaman geçecek?' 'Hangi araçlar hurda teşviki yasası kapsamına giriyor?' soruları internet üzerinden sıkça arandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yeni açıklamada 'yerli üretim' vurgusu yaptı ve düzenleme hakkında detaylar verdi.