Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? Hurda araç yasasıyla ilgili yeni açıklama: Hangi otomobiller yasa kapsamında?

Hurda teşviki düzenlemesi Meclis'ten geçmeden otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilir oldu. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacak olması da 25 yaş üstü araçlara olan talebi ilanlarda patlattı.