İkinci elde ’Sıfır fiyatını geçemez’ uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor

İkinci el araçların satış fiyatının '0' liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Tüm ilanları kapsayan uygulama Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü. Bakanlık düzenlemeye uymayan satıcılara ağır para cezası uygulayacak.