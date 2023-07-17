İkinci elde ’Sıfır fiyatını geçemez’ uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor

"KESİNLİKLE FİYAT DÜŞÜREN OLMADI TAM TERSİNE ARTTI"

Oto galerici Osman Özer, "Hiçbir şekilde uygulanmaya başlamadı aksine fiyatlar daha çok çıkmaya başladı. Bu uygulansa oto galericiler için de millet için de daha iyi olur. Kesinlikle fiyat düşüren olmadı tam tersine arttı. Uygulansa bile bazı esnaflar kendi aralarında bir şeyler yapıyor, bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Sıfır araca 6 bin kilometre kısıtlaması geldiğinde araçla dışına çıkıp, gelip aracı satıyorlardı. Hiçbir etki etmedi, bu da etki etmez bence" dedi.