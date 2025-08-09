Giriş Tarihi: 09.08.2025 13:24
İstanbul'a 'afetlere hazırlık' finansmanı! Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankasından 650 milyon dolar temin ettik
Dünya Bankasından İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 650 milyon dolarlık dış finansman temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstanbul'un afetlere ve iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmak için Dünya Bankasından 650 milyon dolarlık finansman temin ettik." dedi.