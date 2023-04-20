İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... "İBB'nin yapmadığını biz yapacağız"

2020 yılında İBB tarafından Tuzla metro hattı için temel atma töreni yapılmasının ardından 2022 sonunda bitireceğiz denmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Bitireceğiz dediler. Elde var sıfır. Hazırladıkları kitapçıkta 2023 olarak bitiş tarihi veriyorlar. Ortada öyle bir çalışma maalesef yok." dedi. Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da biz yapacağız, Tuzla'nın yan yollarını da biz yapacağız." açıklamasında bulundu.