İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... "İBB'nin yapmadığını biz yapacağız"

"TUZLA METROSUNU DA BİZ YAPACAĞIZ YAN YOLLARI DA BİZ YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da biz yapacağız, Tuzla'nın yan yollarını da biz yapacağız. Vatandaşımızın dönüşüm noktasında ne ihtiyacı var ise ne talebi varsa onlarla el ele kol kola bu projeleri gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzun dört bir yanını, yedi tepesini metroları ile yeşil alanları ile nasıl bundan önce donattıysak Tuzla'yı da metromuza kavuşturacağız. Bu kapsamda bu proje bizim size sözümüzdür. Tuzla'ya sözümüzdür. Ben bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, bir bakanınız olarak, birinci sırada birinci bölgede adayınız olarak bu sürecin an ve an takipçisi olacağıma, bu işin yapılması adına her şeyimle Tuzla'nın İstanbul'un yanında olduğumuz burada söylüyorum. Bu söz onların sözü gibi değil, bu söz AK Parti'nin sözüdür, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür" ifadelerini kullandı.