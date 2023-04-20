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Haberler Galeri İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... "İBB'nin yapmadığını biz yapacağız"
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:20

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... "İBB'nin yapmadığını biz yapacağız"

2020 yılında İBB tarafından Tuzla metro hattı için temel atma töreni yapılmasının ardından 2022 sonunda bitireceğiz denmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Bitireceğiz dediler. Elde var sıfır. Hazırladıkları kitapçıkta 2023 olarak bitiş tarihi veriyorlar. Ortada öyle bir çalışma maalesef yok." dedi. Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da biz yapacağız, Tuzla'nın yan yollarını da biz yapacağız." açıklamasında bulundu.

İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... İBB’nin yapmadığını biz yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sitelerin yöneticileri meclis üyeleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız. Vatandaşımızın dönüşüm noktasında ne ihtiyacı varsa onlarla el ele kol kola bu projeleri gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzun dört bir yanını, yedi tepesini metro ve yeşil alanları ile nasıl bundan önce donattıysak Tuzla'yı da metromuza kavuşturacağız. Bu proje bizim size sözümüzdür" dedi.

İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... İBB’nin yapmadığını biz yapacağız

Program sırasında açıklamalarda bulunan Kurum, "İstanbul'u metro ağları ile öreceklerini ve trafik sorununu çözeceklerini vadettiler. Hani Tuzla metrosu yapılacaktı. Nerede Tuzla metrosu? Başkanım ifade ettiler, 2020 yılında temel atma töreni yaptılar. 2021 yılında bir tören daha yaptılar. '2022 sonuna geldik bitireceğiz' dediler. Elde var sıfır. Hazırladıkları kitapçıkta 2023 olarak bitiş tarihi veriyorlar. Ortada öyle bir çalışma maalesef yok.

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İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... İBB’nin yapmadığını biz yapacağız

İnternet sitelerinde Tuzla'daki hattı 2029 yılında açacaklarını söylüyorlar. Resmen biz 2029 yılında açacağız diyorlar. Allah aşkına sizlere soruyorum. Acaba bu yönetim ne yaptığının farkında mı? Değil. Kendilerinden bile haberleri yok. Tuzla halkını artık mağdur etmeyi bırakın. Boş vaatler ile tutamayacağınız, yapamayacağınız vaatlerle insanlarımızı, vatandaşlarımızı aldatmayı bırakın" dedi.

İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... İBB’nin yapmadığını biz yapacağız

"ŞEHİR ŞEHİR GEZMEKTEN İSTANBUL'U ÇÜRÜMEYE TERK ETMİŞ DURUMDALAR"

Bakan Kurum, "Millet sizden iş istiyor, aş istiyor, hizmet istiyor. Mümkünse o hizmete odaklanın. Şehir şehir dolaşmak yerine onlara tavsiyemiz, İstanbul'a arada bir uğrayın da milletin ne sorunu var ne problemi var, geçtiğimiz seçimde seçim meydanında ne vaat verdim diye düşünün de işinizi yapın. İşinize odaklanın. Başka işlere değil. Baktığınızda şehir şehir gezmekten, tatillere gitmekten ki en önemlisi afet zamanında tatile gitmekten fırsat bulamayanlar, İstanbul'u adete çürümeye terk etmiş durumdalar. Ama kimse merak etmesin, Tuzlamız merak etmesin, İstanbulumuz merak etmesin, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yüzünü İstanbul'dan başka her yere dönenlere inşallah en güzel cevabı 14 Mayıs'ta bir kez daha vereceğiz" diye konuştu.

İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... İBB’nin yapmadığını biz yapacağız

"TUZLA METROSUNU DA BİZ YAPACAĞIZ YAN YOLLARI DA BİZ YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da biz yapacağız, Tuzla'nın yan yollarını da biz yapacağız. Vatandaşımızın dönüşüm noktasında ne ihtiyacı var ise ne talebi varsa onlarla el ele kol kola bu projeleri gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzun dört bir yanını, yedi tepesini metroları ile yeşil alanları ile nasıl bundan önce donattıysak Tuzla'yı da metromuza kavuşturacağız. Bu kapsamda bu proje bizim size sözümüzdür. Tuzla'ya sözümüzdür. Ben bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, bir bakanınız olarak, birinci sırada birinci bölgede adayınız olarak bu sürecin an ve an takipçisi olacağıma, bu işin yapılması adına her şeyimle Tuzla'nın İstanbul'un yanında olduğumuz burada söylüyorum. Bu söz onların sözü gibi değil, bu söz AK Parti'nin sözüdür, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür" ifadelerini kullandı.

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