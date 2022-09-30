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Giriş Tarihi: 30.09.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 12:55

İstanbul'a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pazar Günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı öncesinde yaptığı açıklamalarda, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verecek olan metro hattıyla vatandaşlara konforlu ulaştım sağlanacağını ifade ederek, yepyeni başarılara imza attıklarını söyledi.

MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pazar günü açılacak olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul’a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Pandemi, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı da halkımıza sunmak için iki günümüz kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul’a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Bakan Karaismailoğlu, "Bu muhteşem projeyi İstanbul'a, İstanbulluya kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz yaylı sistem hattının yaygınlaşması özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yoludur.

İstanbul’a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Bunun bilinciyle bakanlık olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaşması işlerine, ailelerine hızla kavuşabilmeleri ve konforlu bir ulaşım için önemli altyapı projelerini hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811.4 kilometre şehir içi ray sistemi işletme altındadır" dedi.

İstanbul’a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

AK PARTİLİ YÖNETİMLERİN BAŞARISI

Ortaya konulan başarının AK Partili yönetimler tarafından yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz.

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