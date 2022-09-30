Giriş Tarihi: 30.09.2022 12:55
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
12:55
İstanbul'a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pazar Günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı öncesinde yaptığı açıklamalarda, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verecek olan metro hattıyla vatandaşlara konforlu ulaştım sağlanacağını ifade ederek, yepyeni başarılara imza attıklarını söyledi.