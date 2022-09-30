İstanbul’a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Pandemi, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı da halkımıza sunmak için iki günümüz kaldı" değerlendirmesinde bulundu.