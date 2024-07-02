Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:50
Kaliteli yatırım geliyor! "Yakında güzel haberlerimiz olabilir"
Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkarması; sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve istihdama katkı sağlayan yatırımları çekme konusunda büyük katkı sağlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile görüşen Sabah Gazetesi Hülya Güler, bugünkü yazısında Dağlıoğlu'nun "Bu aralar müthiş bir yoğunluğumuz var her hafta bir heyet ile yeni bir proje için görüşüyoruz. Özellikle Çin'den muazzam bir ilgi var, yakında güzel haberlerimiz olabilir" sözünü aktararak, IMF'nin Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili araştırmasına değindi.