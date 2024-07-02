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Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:50

Kaliteli yatırım geliyor! "Yakında güzel haberlerimiz olabilir"

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkarması; sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve istihdama katkı sağlayan yatırımları çekme konusunda büyük katkı sağlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile görüşen Sabah Gazetesi Hülya Güler, bugünkü yazısında Dağlıoğlu'nun "Bu aralar müthiş bir yoğunluğumuz var her hafta bir heyet ile yeni bir proje için görüşüyoruz. Özellikle Çin'den muazzam bir ilgi var, yakında güzel haberlerimiz olabilir" sözünü aktararak, IMF'nin Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili araştırmasına değindi.

HÜLYA GÜLER
Kaliteli yatırım geliyor! Yakında güzel haberlerimiz olabilir

Sabah Gazetesi Hülya Güler, bugünkü köşesinde IMF'nin FATF'in Türkiye'yi gri listeden çıkarmasıyla ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını ele aldı.

Kaliteli yatırım geliyor! Yakında güzel haberlerimiz olabilir

"TÜRKİYE'Yİ GÜNEŞLİ GÜNLERİ BEKLİYOR"

FATF'in Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının kaliteli yatırımın önünü açması bekleniyor. IMF'nin konuyla ilgili araştırmasını bugünkü yazısında kaleme alan Sabah Gazetesi Hülya Güler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da, "Bu aralar müthiş bir yoğunluğumuz var her hafta bir heyet ile yeni bir proje için görüşüyoruz. Özellikle Çin'den muazzam bir ilgi var, yakında güzel haberlerimiz olabilir" dediğini aktararak gri bulutların dağılıp Türkiye'yi güneşli günlerin beklediğini yazdı.

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Kaliteli yatırım geliyor! Yakında güzel haberlerimiz olabilir

İşte Güler'in o yazısı:

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkarması nereden bakarsanız bakın müthiş bir gelişme. Neden müthiş dediğimi birazdan IMF'nin konuyla ilgili yapay zekayı da kullanarak yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla birlikte anlatacağım. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dediği gibi 'girmesi kolay, çıkması zor' olan listeden biraz bahsedeyim. Türkiye'nin de üye olduğu FATF'nin piyasada kullanıldığı şekliyle ifade etmek gerekirse iki listesi var; biri kara liste, diğeri de gri liste. Listede yer alan ülkelere yönelik herhangi bir cezai durum söz konusu değil. Ancak bu listelerden birinde olup olmamanız uluslararası bir prestij meselesi. Çünkü bu listeler, terörün, kitle imha silahlarının ve insan kaçakçılığının finansmanı gibi (tüm dünyanın birlikte mücadele etmesi gereken) alanlarda performansınızı ölçüyor. Dünyanın gözü önünde tırlarla taşınan silahları aklımıza getirdiğimizde listenin adilliği tartışmaya açılabilir ancak bu başka bir yazının konusu.

Kaliteli yatırım geliyor! Yakında güzel haberlerimiz olabilir

'BAŞARDIK'

Türkiye son olarak 2021 yılında girdiği gri listeye daha önce de girmiş ve sonrasında çıkmıştı. Ancak dijital çağda kara parayla mücadele ne kadar zorlaştıysa değerlendirmelerin 40 başlık altında yapıldığı gri listeden çıkmak da o kadar zorlaştı. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in X'teki 'başardık' paylaşımı ne kadar emek verdiğimizin ifadesi. Bu paylaşımın aldığı bazı tepkiler de yatırım ortamının üzerindeki bir gri bulutu daha dağıttığımız bu gelişmeyi küçümsemeye çalışanların tahammülsüzlüklerini ortaya koyuyor.

Kaliteli yatırım geliyor! Yakında güzel haberlerimiz olabilir

IMF ARAŞTIRDI: GRİ LİSTENİN ETKİSİ NE KADAR?

Tahammülsüzlüğün nedenini anlamaya çalışırken IMF'nin 2022 yılında yayınladığı 'The Impact of Gray- Listing on Capital Flows- Gri Listenin Sermaye Akışı Üzerindeki Etkisi' başlıklı araştırması karşıma çıktı. Mizuho Kida ve Simon Paetzold imzalı makale alanındaki en güncel ve neredeyse tek çalışma diyebiliriz. Zaman içinde gri listeye girip-çıkmış 89 ülkenin, sadece doğrudan yatırımlar değil, sıcak para olarak tabir edilen fon hareketleri ve sermaye piyasalarına yönelik giriş çıkışların da incelendiği araştırmadan çarpıcı birkaç bulgu şöyle:

Sermaye akışlarında iki dönem söz konusu. Birisi daha liste açıklanmadan ülkeden yapılan sermaye çıkışı. Diğeri ise liste açıklandıktan sonraki dönem.

Yapay zekanın da yardımıyla sermaye hareketlerini etkileyen diğer faktörlerin hesaplanmaya çalışıldığı araştırmada rakamlar, ülke gri listede olduğunda sermaye girişlerinin milli gelirin ortalama yüzde 7.6'sı kadar azaldığını gösteriyor.

Ölçümlemeler aynı zamanda doğrudan yabancı yatırım girişlerinin milli gelire oranla yüzde 3, portföy girişlerinin yüzde 2.9 ve diğer yatırım girişlerinin yüzde 3.6 kadar azaldığını gösteriyor.

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