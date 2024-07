Kaliteli yatırım geliyor! "Yakında güzel haberlerimiz olabilir"

IMF ARAŞTIRDI: GRİ LİSTENİN ETKİSİ NE KADAR?

Tahammülsüzlüğün nedenini anlamaya çalışırken IMF'nin 2022 yılında yayınladığı 'The Impact of Gray- Listing on Capital Flows- Gri Listenin Sermaye Akışı Üzerindeki Etkisi' başlıklı araştırması karşıma çıktı. Mizuho Kida ve Simon Paetzold imzalı makale alanındaki en güncel ve neredeyse tek çalışma diyebiliriz. Zaman içinde gri listeye girip-çıkmış 89 ülkenin, sadece doğrudan yatırımlar değil, sıcak para olarak tabir edilen fon hareketleri ve sermaye piyasalarına yönelik giriş çıkışların da incelendiği araştırmadan çarpıcı birkaç bulgu şöyle:

Sermaye akışlarında iki dönem söz konusu. Birisi daha liste açıklanmadan ülkeden yapılan sermaye çıkışı. Diğeri ise liste açıklandıktan sonraki dönem.

Yapay zekanın da yardımıyla sermaye hareketlerini etkileyen diğer faktörlerin hesaplanmaya çalışıldığı araştırmada rakamlar, ülke gri listede olduğunda sermaye girişlerinin milli gelirin ortalama yüzde 7.6'sı kadar azaldığını gösteriyor.

Ölçümlemeler aynı zamanda doğrudan yabancı yatırım girişlerinin milli gelire oranla yüzde 3, portföy girişlerinin yüzde 2.9 ve diğer yatırım girişlerinin yüzde 3.6 kadar azaldığını gösteriyor.