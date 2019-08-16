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’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Edirne'de Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 16.08.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 11:22
Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için anavatan gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı.

Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Karayoluyla gelerek dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanı doldururken, yaklaşık çift sıra 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

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Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ve tüm peronların açık tutularak, en kısa sürede işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
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Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
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