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Haberler Galeri Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 07:10

Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek. Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan’la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan bugün gerçekleştirecek.

Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan’la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Başkan Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.

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Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan’la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak. Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak.

Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan’la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan’la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, "Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak.

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