Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
07:10
Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek. Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.