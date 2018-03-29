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tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...

Giriş Tarihi: 29.03.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 10:47
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Son Dakika: tazminatında yeni gelişme! İşten kendisi ayrılanlar da...
Son Dakika: Kıdem tazminatında yeni gelişme! İşten kendisi ayrılanlar da...

Çalışma hayatına 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar 15 yıl ve 3600 prim günü koşulunu tamamladıkları andan itibaren, emekli olmayı beklemeden son çalıştıkları işyerindeki tazminatını alıp ayrılabilirler.

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Son Dakika: tazminatında yeni gelişme! İşten kendisi ayrılanlar da...
Son Dakika: Kıdem tazminatında yeni gelişme! İşten kendisi ayrılanlar da...

9 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar da emekli olmadan tazminatı alabilirler, ancak onların daha zor şartları yerine getirmesi gerekiyor.

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Son Dakika: tazminatında yeni gelişme! İşten kendisi ayrılanlar da...
Son Dakika: Kıdem tazminatında yeni gelişme! İşten kendisi ayrılanlar da...

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında tazminatı geliyor. Çalıştığı işyerinden ayrılmak isteyen, daha iyi koşullarda iş bulma imkânı olan işçiler, kıdem tazminatlarını nasıl alabileceklerini merak ediyor.

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tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...
Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...

Son işyerinde en az bir yıl çalışılarak hak kazanılan tazminatı normalde emeklilikte, vefat halinde veya işveren tarafından işten atılma durumunda alınabiliyor. Bunun dışında kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenle istifa etmesi veya erkeklerin askerlik, kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi gerekiyor.

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tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...
Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...

1475 SAYILI KANUNA MADDE EKLENMİŞTİ

1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükseltilirken, çalışanların tazminatı konusunda mağduriyet yaşamaması için bir düzenleme yapıldı.

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tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...
Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...

Habertürk'ün haberi göre 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun tazminatıyla ilgili 14. maddesine 5. fıkra eklenerek yapılan düzenlemenin özü, "yaş dışındaki emeklilik koşulları"nı yerine getiren işçilerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilmesini sağlamak.

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tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...
Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! İşten kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilecek...

Bu düzenleme iş dünyasında 15 yıl sigorta, 3600 prim günüyle tazminatının alınabilmesi uygulaması olarak anılmaya başlandı. Yakın zamana kadar bu düzenleme sadece 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş olanları ilgilendiriyordu.

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