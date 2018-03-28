Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

Marka işi, istikrarlı ve kararlı bir yaklaşım gerektirir. Aslında herkesin bir kişisel markası vardır. Marka, sizinle bir bütündür. Önemli olan onu nasıl yönetecebileceğini bilmektir.

Kişisel markanızın en önemli adımlarından biri iş planınızın olmasıdır. Oluşturduğunuz planı günlük olarak uygulamanız önemlidir. Acele etmeyin; adımlarınız yavaş ve istikrarlı olmalı.

İş planının dışında kişisel marka çalışmanızda size yardımcı olacak ipuçlarına bakalım. Marka Danışmanı Asuman Korugan, yeni markalaşma yoluna gidenlere 10 önemli ipucu verdi.