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laşma için 10 önemli ipucu!

işi, istikrarlı ve kararlı bir yaklaşım gerektirir. Aslında herkesin bir markası vardır. Marka, sizinle bir bütündür. Önemli olan onu nasıl yönetecebileceğini bilmektir.

Kişisel markanızın en önemli adımlarından biri iş planınızın olmasıdır. Oluşturduğunuz planı günlük olarak uygulamanız önemlidir. Acele etmeyin; adımlarınız yavaş ve istikrarlı olmalı.

İş planının dışında kişisel marka çalışmanızda size yardımcı olacak ipuçlarına bakalım. Marka Danışmanı , yeni markalaşma yoluna gidenlere 10 önemli ipucu verdi.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 19:14
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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

laşmanın en önemli şartı elbette kendiniz olmaktır! Ancak bunun yanında kişiyi başarıya götüren birçok faktör vardır. İşte Marka Danışmanı 'dan kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

1.Kendini Tanı
Etkili bir , gerçek ve orijinal olmayı gerektirir. Yeteneklerinizi bilin ve elinizden gelenin en iyisini yapın ama en önemlisi kendiniz olun. Olmadığınız bir şeyi göstermeyin. Başka birini oynamak, uzun vadede sürdürülebilir bir şey değildir. Gerçek siz mutlaka ortaya çıkacaktır.

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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

2.Hedefini Belirle
Kendinizi bir kurumsal şirket sı gibi düşünün. Uzmanlık konunuzu seçin. Kendinizi nerede ve nasıl görmek istiyorsunuz? Beş yıllık bir dönem için bir kariyer/pazarlama stratejisi hazırlayın ve bir yol haritası çizin.

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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

3.Hedef Kitleni Tanı
Hizmet verdiğiniz kişilerin beklentileri neler? Rakipleriniz kimlere hitap ediyor? Bu soruları kendinize sorun. Sonra çok açık bir şekilde hedef kitlenizin tanımını yapın.

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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

4.Mesajın Net Olsun
Eğer herkesi memnun etmeye çalışırsanız kimseyi memnun edemezsiniz. İnsanlara vermek istediğiniz mesaj net olmalı. Bu, bazı insanlara itici gelse bile mesajınıza sadık kalın.

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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

5.Alan Adını Hemen Alın
Internet siteniz için alan adının (domain) daha önceden alınıp alınmadığını kontrol ederek vakit kaybetmeden satın alın.

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laşma için 10 önemli ipucu!
Kişisel markalaşma için 10 önemli ipucu!

6.Logonu ve Marka Rengini Seç
Logonuz ille de bir profesyonel tasarımcı tarafından hazırlanmak zorunda değil. Ama sizi ifade edecek, işinizi yansıtacak ikon ve renk üzerinde düşünmeli ve bir karar vermelisiniz.

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