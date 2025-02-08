Kıyı emniyeti ekiplerinden hızlı müdahale

GEMİ, BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA DEMİRLETİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece Sarıyer Kilyos mevkisinde kıyıya yakın düşen FILICKI 3 isimli gemiye müdahale edildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "FILICKI 3 gemisinin sert hava koşulları nedeniyle kıyıya fazla yaklaşarak tehlikeye maruz kaldığını tespit ettik. Gemi makineleri çalışır durumdaydı. Olası bir riske karşı hemen müdahalede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kurtarma-7 Römorkörü ve bir kılavuz kaptan eşliğinde geminin emniyete alındığını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtarma-7 römorkörümüzün refakati ve tecrübeli kılavuz kaptanımızın rehberliğinde FILICKI 3 gemisi güvenli bir şekilde yönlendirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla FILICKI 3 gemisi, Büyükdere Demir Sahası'na emniyetli bir şekilde demirletildi."

Bakan Uraloğlu, operasyonun karadan da takip edildiğini belirterek "Kara Tahlisiye yani can kurtarma ekibimiz de olayı anbean takip etti ve olası bir müdahale için gerekli tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi." dedi.