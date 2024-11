BOLU'YA BİR MİLLET BAHÇESİ DAHA YAPILACAK



Gerede'de Bolu tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının yapıldığını belirten Bakan Murat Kurum, fay hatları üzerinde yaşayan yüzlerce vatandaşın güvenli alanlara taşınacağını dile getirdi. Bakan Kurum, sözlerinin sonunda Bolu ve üniversite özelinde müjdeler verdi: Vatandaşımızın yürüme mesafesinde gidebileceği 86 bin metrekarelik Bolu Millet Bahçemizde artık son aşamaya geldik. İçerisinde Köroğlu Anıt Müzesi'nden yemek alanlarına, konferans salonundan kütüphanelere kadar her şeyin düşünüldüğü millet bahçemizi çok yakında sizlere armağan etmiş olacağız. Yine ikinci bir müjdemiz de üniversitemiz içerisinde futbol, basketbol, voleybol sahalarından kafeterya ve okuma salonuna, yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar her şeyin olduğu bir millet bahçemizi kazandıracağız. Her türlü maddi ve teknik destek verilecek. Yine Bolu sanayisi için uğraş verdiğimiz BESOB Kooperatif inşaatımızı da tamamladık. Bolu'da üretimin artması, esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için bu sanayi sitemizi halkın hizmetine sunacağız.