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Haberler Galeri Kral Charles'ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 10:52

Kral Charles'ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!

İngiltere Kralı 3. Charles'ın (73) gayrimenkulları gündem oldu. Kral, tahta çıktığında çoğu gayrimenkul olmak üzere 42 milyar dolarlık bir emlak imparatorluğunun da kontrolünü ele aldı. Tacı giyeli henüz birkaç hafta olmasına rağmen Charles'ın yedi kuşaktır süregelen geleneği bozarak Londra'daki Buckhingam Saray'ında ikametgahı olmasını reddederek Clarence House'da kalacağı ifade edildi.

Kral Charles’ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!

İngiltere Kralı 3. Charles, hükmettiği konutlar ile adeta bir emlak imparatorluğuna sahip. Kral, yedi saray, 10 kale, 12 ev, 56 yazlık ve 14 antik kalıntıda konaklayabiliyor.

Kral Charles’ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!

KRAL LONDRA'DA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Forbes'in haberine göre Kral, değeri 4.9 milyar dolar olan resmi hükümdarlık konutu Buckingham Sarayı yerine Londra'daki 72 milyon dolarlık ikametgahı Clarence House'ta kalmaya devam edecek.

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Kral Charles’ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!

Zira saraydaki tadilatlar ancak beş yıl sonra bitecek. Yedi saray, 10 kale, 12 ev, 56 tatil kulübesi ve 14 antik kalıntıda istediği zaman konaklayabilse de bunların çoğu doğrudan Kral'a ait değil.

Kral Charles’ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!

İKİ TANESİ ONUN

Kral sadece İskoçya'da yer alan Balmoral Kalesi ve Kraliçe'den miras kalan Sandringham Evi'ne kişisel olarak sahip. Kalanların hakkını Kraliyet Mülkü, Lancaster ve Cornwall Dükalığı elinde tutuyor.

Kral Charles’ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!

Ayrıca Kral, Ascot Hipodromu ve Oval kriket sahası, üç golf sahası, özel bir havaalanı ve hükümdarın özel kilisesi olan Westminister'daki Savoy Şapeli olmak üzere 12.9 milyar dolarlık ticari ve tarımsal mülkleri de yönetiyor.

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