Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
10:52
Kral Charles'ın milyar dolarlık emlak imparatorluğu: Değerleri dudak uçuklatıyor!
İngiltere Kralı 3. Charles'ın (73) gayrimenkulları gündem oldu. Kral, tahta çıktığında çoğu gayrimenkul olmak üzere 42 milyar dolarlık bir emlak imparatorluğunun da kontrolünü ele aldı. Tacı giyeli henüz birkaç hafta olmasına rağmen Charles'ın yedi kuşaktır süregelen geleneği bozarak Londra'daki Buckhingam Saray'ında ikametgahı olmasını reddederek Clarence House'da kalacağı ifade edildi.