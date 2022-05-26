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Haberler Galeri Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 01:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 01:08

Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

Binlerce kişinin gündemine bankaların kredi faiz oranları da geliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacını düşük faizli uzun vadeli geri ödeme ile karşılamak isteyen vatandaşlar özellikle merkez bankasının faiz kararını açıklayacağı bugünde gelişmeleri yakından takip ediyor. Hal böyleyken Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde uyguladığı kampanyalar merak konusu haline geldi. 26 Mayıs kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları güncel listesi ve detaylar…

Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

Merkez bankasının politika faizindeki kararından direkt olarak etkilenen kredi faiz oranları 2022 güncel listesi 26 Mayıs 2022 bugün binlerce kişinin gündemine geldi. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalardan kredi çekecek olan vatandaşlar güncel kampanyaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere merkez bankasının faiz kararından bankaların kredilerinde uyguladığı faizlerde etkileniyor. Öte yandan "2022 Mayıs ayı kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu?" Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları ve detaylar…

Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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