Kredi çekecekler dikkat! İşte Mayıs ayı 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti kredi faiz oranları listesi...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 01:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 01:08

Binlerce kişinin gündemine bankaların kredi faiz oranları da geliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacını düşük faizli uzun vadeli geri ödeme ile karşılamak isteyen vatandaşlar özellikle merkez bankasının faiz kararını açıklayacağı bugünde gelişmeleri yakından takip ediyor. Hal böyleyken Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde uyguladığı kampanyalar merak konusu haline geldi. 26 Mayıs kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları güncel listesi ve detaylar…