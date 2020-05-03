Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kredi kullanmak isteyenler güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. Corona virüsten etkilenen vatandaşlar uygun kredi desteği ararken kamu bankaları bu ihtiyaca 'temel ihtiyaç kredisi' paketi ile cevap vermişti. Öte yandan bankaların sunduğu ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları da takip ediliyor. Peki hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, TEB, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94