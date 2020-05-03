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Haberler Galeri Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ne kadar? İşte Ziraat, , Garanti ihtiyaç - taşıt - !

hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu bankaları corona virüs süresince vatandaşa ve iş dünyasına birçok kredi ve destek paketi açıklamıştı. Özel bankalar ise bu süreçte kredi kanallarını açmayarak sessiz kalmıştı. Vatandaşlar mayıs ayına gelinmesiyle kredi faiz oranları hakkında güncel bilgilere sahip olmak istiyor. İhtiyaç - taşıt - konut kredisi kullanmak isteyen kişiler internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'en güncel kredi faiz oranları' sorgulamalarını yapıyor. Uzmanlar önümüzdeki süreçte bankaların indirim yapabileceğini belirtirken, vatandaşların da beklentisi bu yönde. Biz de haberimizde güncel oranları derledik! İşte Ziraat, Akbank, , Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 09:29
Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kredi kullanmak isteyenler güncel ile ilgili haberlerini takip ediyor. Corona virüsten etkilenen vatandaşlar uygun kredi desteği ararken kamu bankaları bu ihtiyaca 'temel ' paketi ile cevap vermişti. Öte yandan bankaların sunduğu ihtiyaç - taşıt - da takip ediliyor. Peki hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, TEB, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05
: 0.96
Konut kredisi: 0.94

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.07
: 0.94
Konut kredisi: 0.94

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Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.99
: 0.97
Ev kredisi: 0.95

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.05
: 0.95

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
: 1.45
: 1.11
Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

: 1.75
Konut kredisi: 0.89
: 1.14

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.19
Konut kredisi: 1.12
: 1.34

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