Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:17

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! 2026 yılı için %11+7 kesinleşti: Polis, hemşire, vaiz, öğretmen, araştırma görevlisi yüzde kaç zam alacak?

Memur zammı için 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başladı. Kamu işverenleri ile memur tarafının genel zam oranından anlaşamaması sonrasında zam görüşmelerine Hakem Heyeti dahil oldu. Yapılan 4 toplantı sonrası 2026-2027 yılları için 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı netleşti. Memur maaşı zammı için 2026'nın ilk altı ayında yüzde 11 zam teklif edildi. 2027 için yılı 1 puan artırıldı. Polis, hemşire, vaiz, öğretmen, araştırma görevlisi yüzde kaç zam alacak? İşte meslek meslek yeni hesaplama…

Memur maaşı zam maratonu dün yapılan Hakem Heyeti toplantı sonrası 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için netleşti. 2026-2027 yılları arasında maaşlara uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enflasyon farkı hesaba katılmadan memur maaşlarına yansıyacak zamma göre kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, vaiz, öğretmen, araştırma görevlisi yüzde kaç zam alacak? İşte yeni hesaplar…

MEMUR ZAMMI RESMİ GAZETE'DE

Hakem Heyeti, 22 Ağustos'ta tarafların anlaşamaması sonrası devreye girdi. 4'üncü toplantının ardından toplu sözleşme zammı belli oldu. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.

Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakıldı. Hakem Heyeti'nin 4'üncü toplantısında 2026 için yüzde 11 artı 7'lik teklif değişmedi. Teklif, 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırılarak 5+4 olarak açıklandı. Hakem Heyeti toplantı sırasında yapılan teklifi onayladı.

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'nin detayları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplu sözleşme kapsamındaki haklar, fazla mesai, tazminat, yol parası, ücretsiz toplu taşıma gibi haklara ilişkin yeni düzenlemeler de belli oldu.

MEMUR TARAFI NE TALEP ETTİ?

Diğer yandan memurlar 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban istedi. 2026 yılının ikinci altı ayı için talepler %20 zam olarak ifade edildi. Memur toplamda yüzde 88 zam istemiş oldu. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam. Hakem Heyeti'nin dünkü kararı sonrası memurlar masadan kalktı.

ENFLASYON HEDEFLERİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası memur ve emekli maaşlarını etkileyen enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitti. Merkez Bankası hedef ve tahminleri şu şekilde:

2025: Ara hedef: %24
Tahmin aralığı: %25-29
2026: Ara hedef: %16
Tahmin aralığı: %13-19
2027: Ara hedef: %9
Tahmin aralığı: %6-12

Memur maaşlarına Temmuz 2025'te yüzde 15,57 kümülatif zam yapıldı:
  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,57
YENİ MEMUR MAAŞI HESABINA GÖRE KİM NE KADAR ALACAK?

Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 gelirken yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu. Memur için enflasyon farkının oluşmasına 5 veri daha kaldı. Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Ocak 2026 zammı belli olacak.

İşte enflasyon farkı hariç 2026 yılı maaş zamları...

Öte yandan enflasyon oranlarının yüzde 24 tahmin aralığında gelmesi halinde zam oranı yüzde 12,35 bandına gelecek. Bu oranların gerçekleşmesi halinde maaş zam tablosu değişecek.