Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:17
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! 2026 yılı için %11+7 kesinleşti: Polis, hemşire, vaiz, öğretmen, araştırma görevlisi yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı için 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başladı. Kamu işverenleri ile memur tarafının genel zam oranından anlaşamaması sonrasında zam görüşmelerine Hakem Heyeti dahil oldu. Yapılan 4 toplantı sonrası 2026-2027 yılları için 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı netleşti. Memur maaşı zammı için 2026'nın ilk altı ayında yüzde 11 zam teklif edildi. 2027 için yılı 1 puan artırıldı. Polis, hemşire, vaiz, öğretmen, araştırma görevlisi yüzde kaç zam alacak? İşte meslek meslek yeni hesaplama…