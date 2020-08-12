Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecek ve en az 14 gün süreyle bu kayıtlar saklanacak.

Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği ile tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulacak.

Tesislerin üyelik sözleşmelerine Kovid-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamalar eklenecek.

Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesisler kullandırılmayacak.

Tesis bünyesindeki kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet verecek.

Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak, bunlar düzenli olarak boşaltılacak.

Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmeyecek.