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Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeye göre, halı sahalar başta olmak üzere spor tesislerine HES koduyla giriş yapılacak. Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklar, maske takma koşuluyla en fazla bir velisiyle tesise alınabilecek. Tesislere maskesiz müşteri ve çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak

AA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:08
Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeyle, başta halı sahalar olmak üzere spor tesislerinin kullanımına ilişkin kurallar belirlendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugün yeniden faaliyete başlayan halı sahaları da kapsayan genelge, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderildi.

tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlerin ayrıntılandırıldığı genelgeye göre, bu yerlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

HES KODUYLA GİRİŞ YAPILACAK

Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı kişiler, spor tesislerinde görevlendirilecek. Her müşteri tesise HES koduyla giriş yapacak. Görevli bir personel aracılığıyla "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesisler kullandırılacak.

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Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

Tesise giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmeyecek ve bu kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak.(N95/FFP2 maskeler kullanılmayacak.) Tesislerdeki kişi sayısı, kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılacak ve buna ilişkin bilgi tesis girişine asılacak.

Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklarla birlikte, en fazla bir velisi maske takma koşuluyla tesise alınabilecek. Veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Tesislerdeki soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanları kapalı tutulacak ve müşterilerin kullanımına izin verilmeyecek. Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın teması azaltılacak. Antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafe en az 2 metre olarak uygulanacak.

Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

TESİSLERE MÜŞTERİLER RANDEVUYLA KABUL EDİLECEK.

Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı taraflarda düzenlenecek, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulacak ve engelleyici mekanizma kurulacak.

Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalık ve yakın temas engellenecek.

Tesislerin girişine Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişler asılacak.

Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecek ve en az 14 gün süreyle bu kayıtlar saklanacak.

Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği ile tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulacak.

Tesislerin üyelik sözleşmelerine Kovid-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamalar eklenecek.

Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesisler kullandırılmayacak.

Tesis bünyesindeki kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet verecek.

Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak, bunlar düzenli olarak boşaltılacak.

Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Merakla bekleniyordu! Halı sahalara giriş artık böyle olacak...

Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete ve dergi bulundurulmayacak.

Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilecek, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler yüzde 70'lik alkolle temizlenecek.

tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının "Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler" rehberine uygun çalışılacak.

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