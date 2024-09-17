MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

MORGAN STANLEY'DEN 'TEMKİNLİ TCMB' ÖNGÖRÜSÜ
Morgan Stanley'e göre, TCMB 'patikadaki potansiyel tümseklere' karşı temkinli bir yaklaşım benimseyerek politika faizini ve ileriye dönük yönlendirmesini sabit bırakacak.
Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük imzalı Pazartesi günü yayımlanan notta, "Enflasyon verilerinde aşağı yönlü sürprizler olmaması halinde, Aralık ayında faiz indirimlerine başlamak riskli olabilir çünkü gelecek yılki asgari ücret artışının boyutuna ilişkin belirsizlik muhtemelen Aralık toplantısında sonra çözülecek" dedi.
Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla bırakılmasının geçici olarak alışılmadık derecede yüksek reel faizler anlamına gelse de, Ocak ayındaki artışların enflasyon beklentilerine ve Dövize olası yansımalarını sınırlayabileceğini belirtti.
Küçük, "Bu da reel faizleri kademeli olarak normalleştirmek için kesintisiz bir faiz indirimi döngüsünün önünü açabilir ve makro ihtiyati tedbirlerin finansal koşullarda yarattığı ek sıkılığı ortadan kaldırabilir" dedi.