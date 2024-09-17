MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Yılın 9. faiz kararı belli oluyor. Bir süredir son çeyrekte faiz indirimi gelir mi konuşuluyor. Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı için yayımladığı metinde enflasyonda ana eğiliminin gerilediğini ve bunun devam edeceğini belirtse de bir indirim sinyali vermedi. Piyasa beklentileri de kasım ayına ötelendi. Öte yandan hem hane halkı hem piyasa katılımcıları hem de reel sektörün enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini yönlendirmeye başladığını gösteriyor.

Analistler yıllık enflasyondaki gerileme eğiliminin, faiz indirimine gidilmesi durumunda bankanın elini rahatlatacağını ancak TCMB'nin şahin görünüme devam edeceğini belirtiyor. Peki ağustosta sabit bırakılan politika faizine dair beklentiler ne yönde? Karar ne zaman açıklanacak? Merak edilenler yanıt buldu.