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Haberler Galeri MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:12

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

Son dakika haberi: Haftanın önemli ekonomi başlıklarından biri eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı. Merkez bankalarının karar haftasında TCMB de yılın 9. faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasanın beklentisi ne yönde? Merkez Bankası faiz kararı için öncü verilerde son durum ne? İşte piyasanın beklentileriyle birlikte tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

Son dakika haberleri: Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı haftanın kritik gündemlerinden biri. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 9. faiz kararı açıklanacak. Karar sonrası açıklanacak metinde piyasa, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanı için faiz indirimi mesajı verip vermeyeceğini takip edecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Yılın 9. faiz kararı belli oluyor. Bir süredir son çeyrekte faiz indirimi gelir mi konuşuluyor. Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı için yayımladığı metinde enflasyonda ana eğiliminin gerilediğini ve bunun devam edeceğini belirtse de bir indirim sinyali vermedi. Piyasa beklentileri de kasım ayına ötelendi. Öte yandan hem hane halkı hem piyasa katılımcıları hem de reel sektörün enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini yönlendirmeye başladığını gösteriyor.

Analistler yıllık enflasyondaki gerileme eğiliminin, faiz indirimine gidilmesi durumunda bankanın elini rahatlatacağını ancak TCMB'nin şahin görünüme devam edeceğini belirtiyor. Peki ağustosta sabit bırakılan politika faizine dair beklentiler ne yönde? Karar ne zaman açıklanacak? Merak edilenler yanıt buldu.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü saat 14.00'da belli olacak. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında yayımlanacak karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. TCMB faiz kararı için öncü olan enflasyon, işsizlik ve sanayi üretimi gibi ekonomik verilerde son durum ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2024 SON DAKİKA: Gözler TCMB faiz kararında! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

MORGAN STANLEY'DEN 'TEMKİNLİ TCMB' ÖNGÖRÜSÜ

Morgan Stanley'e göre, TCMB 'patikadaki potansiyel tümseklere' karşı temkinli bir yaklaşım benimseyerek politika faizini ve ileriye dönük yönlendirmesini sabit bırakacak.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük imzalı Pazartesi günü yayımlanan notta, "Enflasyon verilerinde aşağı yönlü sürprizler olmaması halinde, Aralık ayında faiz indirimlerine başlamak riskli olabilir çünkü gelecek yılki asgari ücret artışının boyutuna ilişkin belirsizlik muhtemelen Aralık toplantısında sonra çözülecek" dedi.

Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla bırakılmasının geçici olarak alışılmadık derecede yüksek reel faizler anlamına gelse de, Ocak ayındaki artışların enflasyon beklentilerine ve Dövize olası yansımalarını sınırlayabileceğini belirtti.

Küçük, "Bu da reel faizleri kademeli olarak normalleştirmek için kesintisiz bir faiz indirimi döngüsünün önünü açabilir ve makro ihtiyati tedbirlerin finansal koşullarda yarattığı ek sıkılığı ortadan kaldırabilir" dedi.

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