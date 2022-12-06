Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:52

Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

Asgari ücret, emekli ve memur zammı ile milyonların alım gücü Ocak 2023'te artacak. Emekli ve memur maaşları için yapılacak 2023 Ocak zammı yanında maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah artışları çalışmaları hız kazandı. Yeni asgari ücret komisyon toplantıları sonrası bu ay içerisinde, yeni emekli ve memur maaşları ise yıl başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak. Öte yandan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası 5 aylık fark da kesinleşti. İşte ek zam dahil 2023 asgari ücret, emekli maaşları, memur enflasyon farkı ve meslek meslek maaş hesaplama tabloları...