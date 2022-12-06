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Haberler Galeri Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:52

Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

Asgari ücret, emekli ve memur zammı ile milyonların alım gücü Ocak 2023'te artacak. Emekli ve memur maaşları için yapılacak 2023 Ocak zammı yanında maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah artışları çalışmaları hız kazandı. Yeni asgari ücret komisyon toplantıları sonrası bu ay içerisinde, yeni emekli ve memur maaşları ise yıl başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak. Öte yandan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası 5 aylık fark da kesinleşti. İşte ek zam dahil 2023 asgari ücret, emekli maaşları, memur enflasyon farkı ve meslek meslek maaş hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

2022 yıl sonu yaklaşırken herkesin aklında hep aynı soru var. Asgari ücret 2023, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Asgari ücret için enflasyonun üzerinde artış yapılacakken, emekli ve memur maaşları için de enflasyon farkı yanında sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar masada yer alıyor.

Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar:

  1. 2023 asgari ücret hesabı
  2. 5 aylık ve 6 aylık memur enflasyon farkı
  3. 5 aylık ve 6 aylık emekli ve memur zammı
  4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  5. SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları
  6. 15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?
  7. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

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Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

OCAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimatı vermesi sonrası Aralık ayında çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı'da eşlik ediyor. Enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat maaşlarda yapılacak iyileştirmelerle kademe kademe ortadan kalkacak.

Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

SOSYAL REFAH ARTIŞI İLE MAAŞLARA 'EK ZAM'

Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

Milyonlara ek zam! İşte asgari ücret dahil emekli ve memur zammı 2023 ile maaş hesaplama tabloları

OCAK ZAMMI HER KOŞULDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Ocak zammı ile hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı enflasyonun üzerinde olacak.

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