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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bugünkü yazısında, işçi ve memurun tazminatı konusunu ele aldı.

Giriş Tarihi: 19.07.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 12:07
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

Temmuzda yapılan zamlarla birlikte işçilerin tazminatının yanı sıra memurların ücret tavan rakamları da arttı. İşçinin tazminatı 5.434 liraya, sözleşmeli memurların tavan maaşı ise 6.455 liraya yükseldi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

Temmuz ayı ile birlikte memurların ve emeklilerin maaşları zamlandı. Memur ve memur emeklileri zamlara ilave olarak enflasyon farkı da aldılar. Maaşlardaki bu artışlar birçok konuda yapılan hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık tazminatı miktarları oldu.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

1 Ocak 2018'den itibaren işçilere ödenecek tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL olarak belirlendi. Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 5.434 lira 42 kuruşa çıkarıldı. Yani bir işçinin maaşı 10 bin lira bile olsa kıdem tazminatı hesaplanırken bu miktar dikkate alınacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor.
4 Temmuz'da Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni katsayılar ve rakamlar açıklandı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Buna göre 1 Temmuz 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında uygulanacak rakamlar şu şekilde belirlendi: Ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0.11794, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı ise 1.8461 olarak belirlendi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

1 Temmuz 2018'den itibaren işçilere ödenecek yıllık tazminatının tavan tutarı 5.434 lira 42 kuruşa yükseldi.
Kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 6 bin 455 lira 55 kuruşa çıktı.

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