Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatları arttı... İşte yeni rakamlar!

Temmuz ayı ile birlikte memurların ve emeklilerin maaşları zamlandı. Memur ve memur emeklileri zamlara ilave olarak enflasyon farkı da aldılar. Maaşlardaki bu artışlar birçok konuda yapılan hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu.