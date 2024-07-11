Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:55
Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada
En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme doğrultusunda AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor. Ayrıca yapılacak zammın tüm emeklilere dönük yapılıp yapılmayacağı konusunda "Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım" görüşünün de değerlendirildiği bildirildi.