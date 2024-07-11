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Haberler Galeri Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 07:55

Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada

En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme doğrultusunda AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor. Ayrıca yapılacak zammın tüm emeklilere dönük yapılıp yapılmayacağı konusunda "Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım" görüşünün de değerlendirildiği bildirildi.

ÖNDER YILMAZ
Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 10 bin TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme çalışmasında. AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor.

Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada

Yapılacak iyileştirme çalışmalarının aktueryal dengelere yönelik etki analizi yapılan toplantıda, bütçe koşulları içinde verilebilecek en iyi rakama ulaşılması hedefleniyor.

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Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada

ALTERNATİFLİ ÇALIŞMA

Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK gibi ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor.

Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada

Toplantılarda, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den hangi miktara kadar yükseltilebileceği masaya yatırıldı.

Milyonlarca emeklinin gözü gelecek haberde! En düşük emekli maaşı için üç formül masada

Mevcut bütçe imkânları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli çalışma yürütülüyor. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonun maaşı son zamla birlikte 10 bin TL'nin üzerine çıktı.

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