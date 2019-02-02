Milyonlarca emekliye intibak ile 355 TL müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri kendilerine yapılan yüzde 10.19 oranındaki zamlarla yüzleri güldü. Meclis gündeminde olan 2000 yılı sonraki emekliler için intibak yasası bekleniyor. İntibak yasası Meclis'ten geçtikten sonra emekliye 355 TL'lik bir artış yapılacak. Şimdi binlerce emeklinin gözü kulağı zam yolunu açacak olan ve Meclis'in gündeminde olan intibak yasasında. Peki intibak yasası geçerse emekliler ne kadar zam alacak. İşte yapılacak olan zam oranı ve detaylar...