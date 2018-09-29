Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.65, memur emeklilerine yüzde 11.15 zam görünürken, maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Ocak tüm emeklilerin zam ayı olacak. 12.3 milyon kişinin maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 4'lük zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Enflasyon tahminleri, zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olabileceğini gösteriyor. Halen emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte aylıklarının yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek. Ayrıca ek ödeme artacak. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan emekli aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 olarak uygulanıyor.