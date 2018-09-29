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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur lerine yüzde 10.65, memur emeklilerine yüzde 11.15 görünürken, maaşlarla birlikte ler de artacak.

TAKVİM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 29.09.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 10:34
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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Ocak tüm lerin ayı olacak. 12.3 milyon kişinin maaşları artacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

SSK ve Bağ-Kur lerine 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında yansıtılacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Memur leri ise yüzde 4'lük ma ilaveten enflasyon farkı alacak. Enflasyon tahminleri, zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olabileceğini gösteriyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Halen ler her ay net maaşlarıyla birlikte aylıklarının yüzde 4'ü, 5'i oranında alıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Vergi iadesinin yerine getirilen de oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 olarak uygulanıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Ocak'ta bu sınır yükselecek. Ayrıca artacak. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan aylık 80 lira da ek ödeme alıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye artıyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ek ödeme artıyor! İşte detaylar...

Vergi iadesinin yerine getirilen de oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 olarak uygulanıyor.

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