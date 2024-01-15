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Haberler Galeri Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek
Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 06:43

Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak.

HAZAL ATEŞ
Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.

Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

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Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı.

Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT'nin maliyeti, enflasyonla mücadele ve bütçe dengelerini dikkate alan farklı oranlar ortaya koydu.

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