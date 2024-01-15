Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
06:43
Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekliye refah zammında son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak.